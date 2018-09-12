Üniversitelerin boş kontenjanları ve bölümleri 2018 | Hangi üniversiteler ek yerleştirme ile öğrenci alacak?

Üniversiteyi kazanan adaylar 3-7 Eylül tarihleri arasında kazandıkları üniversiteye kayıt yaptıracak. ÖSYM de kayıt süresi sonunda üniversitelerin boş kalan bölümlerine ek yerleştirme sonucu öğrenci alımı yapacak. Peki ÖSYM yer yerleştirme ne zaman yapacak?

YKS sonuçlarına göre, üniversite tercihlerini yapan adayların beklediği YKS tercih sonuçları açıklanmıştı. Tercih sonuçlarına göre üniversiteye girmeye hak kazanan adaylar kayıtlarını 3-7 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Üniversiteler kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine boş kalan bölümleri belirleyip ÖSYM’ye bildiriyor. ÖSYM de üniversitelerin boş kontenjanları çerçevesinde ek tercih süresini başlatıyor. ÖSYM, ek yerleştirme kılavuzu yayımlayarak hangi üniversitede hangi bölümlerde ne kadar boş kontenjan olduğunu ve bu boş kontenjanları ek yerleştirme ile ne zaman öğrenci alacağını o kılıvuzda belirtiyor. Kısaca ÖSYM ek yerleştirme yapabilmesi için üniversite kayıt süresinin bitmesi gerekmektedir.

YKS ek yerleştirme başvuruları henüz başlamadı. ÖSYM üniversite ek yerleştirme kılavuzunu yayınlandığı zaman üniversitelerin YKS ek yerleştirme boş kontenjanları belli olacaktır. YKS sonuçlarına göre, üniversitelerin bir programına kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 3-7 Eylül tarihleri arasında yaptı. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra üniversitelerin boş kalan programları ÖSYM’ye bildirilecek. ÖSYM de üniversitelerin boş kontenjan bölümlerine ve kontenjan sayılarına göre ek yerleştirme yapacak. Ek yerleştirme tercih ücreti ise 15 TL. ÖSYM ek yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

ÜNİVERSİTELERİN HANGİ BÖLÜMLER BOŞ KALDI?

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