Üniversitelerin 2 ve 4 yıllık boş kontenjan ve bölümleri 2018 ÖSYM ek yerleştirme

YKS ek yerleştirme kılavuzuna göre, üniversitelerin boş kontenjanlarına başvuruda bulunacak adaylar, ek yerleştirme tercih süresini 14-20 Eylül 2018 tarihleri yapılacak. ÖSYM ek yerleştirme kılavuzuna göre, Üniversitelerin 2 ve 4 yıllık boş kontenjanları hangileri. İşte ÖSYM 2018 üniversite ek yerleştirme boş kontenjanları

ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzunu yayınladı. YKS ek yerleştirme kılavuzuna göre, ek yerleştirme tercih süresi, 14-20 Eylül 2018 tarihleri yapılacaktır. ÖSYM ek yerleştirme kılavuzunda boş kalan üniversitelerin bölümlerini de açıkladı. Ek yerleştirme ücreti 15,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 21 Eylül 2018 tarihi saat 23.59’a kadar ilgili bankaya yatırılacaktır.

YKS EK YERLEŞTİRMEDE TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ KURALLAR

1. 2018-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2018-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

3. 2018-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

ÜNİVERSİTELERİN BOŞ KONTENJANLARI VE YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıtişlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.