Üniversitelere yerleşmenin son durağı olan kayıtlar başladı

Ocak ayında 2 milyon 381 bin 412 adayın başvuru sınavların sonunda 1 milyon 206 bin 811 aday üniversite tercihi yapmasının ardından örgün lisans ve önlisans programlarına 710 bin 982 aday yerleştirilmesi, ortalama dört adaydan birisinin bu yıl üniversiteli olduğunu ortaya koydu. Bu yıl 500 bin civarındaki adayın tercih yapma hakkı olmasına rağmen bunu değerlendirmemesi de dikkat çekti. Üniversiteler, dün sabahtan itibaren 700 bini aşkın öğrenci adayın kayıtlarını yaptırmaları için kapılarını açtı. Bu yıl örgün lisans programlarına yerleşen 394 bin 945 aday ile önlisans programlarına yerleşen 316 bin 37 aday kayıt hakkını Cuma akşamına kadar kullanabilecek.

BU TABLO İYİ ANALİZ EDİLMELİ

Olağanüstü kontenjan artırımına gidilmemesine rağmen örgün lisans programlarında 89 bin 686, ön lisans programlarında ise 38 bin 822 olmak üzere 128 bin 508 kontenjanın boş kalması dikkat çekti. Sayı dağılımına bakıldığında; devlet üniversitelerinin lisans programlarında 58 bin 107, önlisans programlarında 21 bin 996 açık varken, vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 23 bin 531, önlisans programlarında 14 bin 408 açık olduğu görülüyor.

YERLEŞTİRMENİN LİDERİ SABANCI

Bu yıl öne çıkan önemli konulardan birisi de, vakıf üniversitelerinin büyük bir kısmının yaptıkları dev yatırımlara rağmen arzu ettikleri seviyede öğrenci kazanamamaları oldu. Geçen yıl 16 bin kontenjan boş kalmıştı, bu yıl ise açık sayısı 23 bine yükseldi. Üstelik bunların bir kısmının da kayıt yaptırmama riski bulunuyor. En dikkat çekici tablo ise sadece bir vakıf üniversitesinin yüzde 100 doluluk oranını yakalamış olmasıdır (Sabancı Üniversitesi)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, geçen yıl programlarda yüzde 76,45 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 84,69’a yükselirken, boş kontenjanlarda 85 bin 875 azalma sağlanarak 204 bin seviyelerine inilmiş oldu.

Dünya Ekonomi Forumunun 2017 raporuna göre Türkiye, dünyada 137 ülke arasında yükseköğretime erişimde, yüzde 94,2’lik “yükseköğretimde okullaşma” oranıyla dünyada ikinci ülke konumunda.

Örgün öğretim programlarında, önlisans ve lisans programlarında toplam kontenjan 2006’da 402 bin 155 iken, 2017’de 910 bin 671, 2018’de ise 839 bin 490 oldu.

MYO’LARA İLGİ NEDEN ARTTI?

YÖK tarafından bu yılın kontenjan tespiti planlamaları doğrultusunda, sanayinin olmadığı kırsal bölgelerde açılan meslek yüksekokulu (MYO) programlarında iyileştirmelerin yapılması ve öğrenci adaylarının erken meslek sahibi olma beklentileri MYO programlarına olan ilgiyi de artırdı.

Devlet üniversitelerinin 2 bin 60, vakıf üniversitelerinin de 230 önlisans programında kontenjan artışı gerçekleşti.

EK YERLEŞTİRME BEKLENTİSİ

Geçen yıllara ait veriler değerlendirildiğinde, “ek yerleştirme” ile 2018’de yükseköğretimde kontenjan doluluk oranının yüzde 90’ların üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Üniversite yönetimleri, Cuma gününden sonra ek yerleştirmenin yükseköğretime katılımda ikinci bir fırsat oluşturduğu mesajını tüm adaylara tekrar anlatacak. Verilecek mesajlarda öğrencilerin bu fırsatı değerlendirerek yıl kaybına uğramadan yükseköğretime dahil olma imkanı bulabilecekleri hatırlatılacak.

7 bin 205’i KKTC üniversiteleri, 843’ü ise diğer ülkelerdeki üniversitelere ait oldu. İlk yerleştirmede, boş kalan kontenjanların yüzde 64,8’i devlet, yüzde 35,2’si ise vakıf, KKTC ve diğer ülkelerdeki üniversitelerden oldu.

TABAN BAŞARI SIRALAMASINA DİKKAT

Taban başarı sıralaması şartı aranan bazı programlarla ilgili yapılan değerlendirmeye göre, tıp fakültesine en alt sıralarda yerleşen öğrencilerden 40 soru üzerinden matematik ham puanı neti 22,75, fen bilimleri ham puanı neti 22, hukuk fakültesine en alt sıralarda yerleşen öğrencilerden 40 soru üzerinden matematik ham puanı neti 4,25, Türk dili ve edebiyatı ham puanı neti 11,75, mühendislik fakültesi makine mühendisliği bölümüne en alt sıralarda yerleşen öğrencilerden 40 soru üzerinden matematik ham puanı neti 5,75, fen bilimleri ham puanı neti 5 oldu.

BOŞ KALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

Lisans programlarında boş kalan 89 bin 686 kontenjanın programlara dağılımı muhtelif olmakla birlikte, boş kalan 14 bin 564 kontenjanın mühendislik programlarına ait olduğu tespit edildi. Başarı sıralaması barajının 240 binden 300 bine genişletildiği mühendislik programlarında barajın daha da genişletilmesi halinde bu durumun, bu programlarda 40 soru üzerinden bazı testlerde yüzde 10 ham başarı gösteremeyen öğrencilerin bile mühendislik fakültesine yerleşmesi sonucunu ortaya çıkaracağı belirtiliyor. Bazı testlerde, ham başarı yüzdesi değişmekle birlikte aynı durumun başarı sıralaması şartı aranan öğretmenlik programları, mimarlık programları için de geçerli olması da gözlerden kaçmamalı.

HİÇ YERLEŞTİRME YAPILAMAYAN PROGRAMLAR DA VAR

Geçen yıl hiç öğrenci yerleşmeyen devlet üniversitelerinde 225 program bulunmaktaydı ve bu programların 89’u ikinci öğretimdi. Bu yıl ise devlet üniversitelerinde hiç öğrenci yerleşmeyen program sayısı yüzde 64 düşüş göstererek, 25’i ikinci öğretim olmak üzere 80 programa düştü.

MİLYONLAR HARCAYIP YÜZDE 70’LERİN ALTINDA KALDILAR

Tanıtım dönemlerinde sosyal medya, televizyon ve radyo yayınları ile açık hava - fuar gibi mecralarda kendini göstermek için yüzbinlerce lira harcayan bazı vakıf üniversiteleri ise bu yıl yüzde 70-75 doluluk seviyesini yakalamakta bile zorlandı.

İNTERNETTEN KAYIT YAPILABİLİYOR

Bu yıl üniversitede okumak için ÖSYM’ye müracaat eden 2.5 milyon adaydan büyük bir çoğunluğu açıkta kalırken kayıt hakkı kazanmış olan adaylar dünden itibaren ya üniversitelerin yolunu tuttu ya da online kayıtla işlemlerini gerçekleştirdi. 3-5 Eylül’de gerçekleştirilecek online kayıt imkânından yararlanmak istemeyenler, 7 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar üniversitelerin öğrenci kayıt bürolarına müracaat ederek haklarını kullanmış olacak.

ULUSLARARASI LİSTELERDE YER ALANLARA RAĞBET VAR

Yerleştirme sonuçlarına baktığımızda, adayların, Türk üniversitelerinin dünya genel sıralamalarındaki durumunu gösteren ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) rapora göre geçen yıl listeye giren 17 üniversiteye rağbet ettiğini görüyoruz. ODTÜ, Bilkent, Boğaziçi, İstanbul, İstanbul Teknik ve Hacettepe Üniversitesi’nin yer aldığı listede iki tane de vakıf üniversitesi bulunuyor.

KYK BAŞVURULARI BAŞLADI

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını başlattı. KYK yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek. Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye, kurumun resmi internet adresi, “yurtkur.gsb.gov.tr”den ulaşabilecek. Yaşanılan sorunlara anında çözüm bulabilmek için 7 gün 24 saat çalışan KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince de öğrencilerin hizmetinde olacak. Öğrenciler, “444 1961” numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da kurumun resmi Twitter hesabı, “KYK_DESTEK” üzerinden yardım talebinde bulunabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başvuru sürecini Twitter’daki sosyal medya hesabından, “Sevgili gençler, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvuruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek” mesajıyla duyurdu.

ULUSLARARASI LİSTELERDE YER ALANLARA RAĞBET VAR

Yerleştirme sonuçlarına baktığımızda, adayların, Türk üniversitelerinin dünya genel sıralamalarındaki durumunu gösteren ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) rapora göre geçen yıl listeye giren 17 üniversiteye rağbet ettiğini görüyoruz. ODTÜ, Bilkent, Boğaziçi, İstanbul, İstanbul Teknik ve Hacettepe Üniversitesi’nin yer aldığı listede iki tane de vakıf üniversitesi bulunuyor.

SAĞLIK ALANINDA İLK 5’TE YER ALAN ÜNİVERSİTELER

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre sağlık alanında öne çıkan üniversiteleri tercih eden öğrenciler geçen yılki yerleştirme seviyelerine yakın bir ilgi göstermiş görünüyor.

YERLEŞTİRMEDE YÜZDE 50’NİN ALTINDA KALANLAR

KKTC’DE YENİ BİR STRATEJİYE İHTİYAÇ VAR

Bu yılki kontenjan açığının 7 bin 205’i KKTC üniversiteleri, 843’ü ise diğer ülkelerdeki üniversitelere ait oldu. İlk yerleştirmede, boş kalan kontenjanların yüzde 35,2’sinde KKTC ve diğer ülkelerdeki üniversitelerinde payı yüksek. Buna rağmen yüzde 50’nin üzerinde yerleştirme ile tercih edilmiş olan dört üniversite bulunuyor. KKTC’deki üniversitelerin yönetimleri ise bu tabloyu önümüzdeki günlerde masaya yatırıp yeni bir strateji geliştirecek.