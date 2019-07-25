Üniversitelerle ilgili 5 ana başlıkta yapılacak değerlendirmenin sonuçları her yıl kamuoyuyla Türkiye’de yükseköğretim sisteminde eğitim gören öğrenci sayısı 8 milyona, üniversite sayısı da 206’ya ulaştı. Yükseköğretim Kuruluna göre sayısal büyüme tamamlandı. Artık kalite ve nitelik üzerinde odaklanılması gerekiyor. Çünkü üniversiteler arttıkça öğrencilerin tercih döneminde daha çok araştırma yapması gerekiyor. Peki, öğrenciler hangi üniversitenin “daha başarılı” olduğunu nasıl anlayacak? Bunun için Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin başarı karnelerini her yıl kamuoyuyla paylaşmaya karar verdi. “Üniversitelerimiz çeşitlendi, farklılaştı, sayıları arttı, rekabet gerekiyor” diyen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, rekabetin sonucunda da başarının gözlemlenmesi, ölçülmesi ve topluma objektif bir şekilde açıklanması gerektiğini söylüyor.

5 BAŞLIK 42 GÖSTERGE

Üniversitelerin değerlendirilmesi 5 ana başlıkta 42 göstergede olacak. Bu göstergelere ait 2018 yılı verileri ile üniversitelerimiz ölçülecek ve değerlendirilecek. Her bir üniversitenin geçen bir yıl içindeki performansının değerlendirilmesi yılın başında açıklanacak.

ÖLÇÜMLEME YÖNTEMİ

Üniversitelerin başarıları farklı alanlarda ölçülecek. Mezun olan doktora öğrenci sayısı, üniversitenin doluluk oranı, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale sayısı, sonuçlanan patent sayısı gibi kriterler dikkate alınacak.

VERİ GİRİŞLERİ İÇİN DİJİTAL SİSTEM

Elektronik ortamda veri girişlerinin yapılacağı bir sistem kuruldu. Üniversitelerden de belirlenmiş göstergelere ait 2018 verilerini sisteme girmesi istenecek. Kriterlerin bazı kısımları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, bazı kısımları YÖKSİS, bazı kısımları da üniversiteler tarafından girilecek. İlk raporun 2020 yılında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. Üniversitelere başarı karnesi Kontenjanların azalması öğretmenlik programlarını etkiledi bir sistem kuruldu. erden de ş göstergelere rilerini rmesi arı me rme azı ÖKSİS, arı iteler n da la ası r