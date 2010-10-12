Üniversitelerden öğrenci atılmasın

Eğitim Hakkı Engellenmesin Platformu Sözcüsü Harun Akalp, Yüksek Öğretim Kurumu(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın 2008 yılındaki aftan hemen sonra çalışma başlattıkları sözünü hatırlatarak 2 yıldır bu konuda hiçbir ilerlemenin olmadığını iddia etti. Milli Eğitim Bakanlığı önünde yüzlerine parti liderlerinin maskelerini takarak eylem yapan grup, pankart açtı. Açılan pankartlardaki ifade bozuklukları ise dikkat çekti. Platform sözcüsü Akalp, YÖK Başkanı Özcan'ın 2008 yılında yapılan aftan sonra üniversiten atılan öğrencilerin koşulsuz geri dönmeleri konusunda açıklamalarda bulunduğunu hatırlatarak üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hala atılmaların kaldırılmadığını iddia etti. Aklalp, yasa tasarısının Milli Eğitim Bakanlığı'nda olduğunu belirterek, yasa tasarısının bir an önce meclise gönderilmesini istedi.Akalp isteklerini şöyle sıraladı: “Öncelikle 2008 affına başvurup da yanlış düzenlemeler sonucunda bu aftan yararlanamayan, yaşadıkları zorluklar sebebiyle bu affa sahip olmayan her ne sebeple olursa ilişiği kesilmiş öğrencilerin geri dönüş hakkı verilmeli ve sonrasında üniversiteden atılma kaldırılmalıdır.”