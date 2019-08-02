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Üniversitelerden AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü:- "Sözde 'Barış Bildirisi' gibi terör propagandası yapılacak düzeyde bir bildiriye imza atan akademisyenlere yönelik Anayasa Mahkemesinin 'ifade özgürlüğü' olarak değerlendirmelerde bulunması, başta akademik camiamız olmak üzere tüm vatandaşlarımızı derinden üzmüştür"- Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü:- "Bayburt Üniversitesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumsal huzurunu, refahını, tarihini ve devlet geleneklerini göz ardı ederek atılan bu ve benzeri adımların karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz"

02 Ağustos 2019 Cuma 17:49
Üniversitelerden AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane ve Bayburt üniversiteleri, Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösterdi.

Gümüşhane Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güvenliği, milletin bağımsızlığı ve vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak adına güvenlik güçleri tarafından canla başla mücadele verildiği hatırlatıldı.

"Sözde 'Barış Bildirisi' gibi terör propagandası yapılacak düzeyde bir bildiriye imza atan akademisyenlere yönelik Anayasa Mahkemesinin 'ifade özgürlüğü' olarak değerlendirmelerde bulunması, başta akademik camiamız olmak üzere tüm vatandaşlarımızı derinden üzmüştür." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2015-2016 yılları arasında artan terör olaylarında, hele ki Güneydoğu'daki bazı il ve ilçelerimizde 'öz yönetim' ilan eden terör örgütüne yönelik 800 civarında şehit verdik. Verilen bu mücadeleyi katliam olarak nitelendiren bildiriye imza atan akademisyenler de başta terörden zarar görmüş şehit ve gazi yakınlarımız olmak üzere hepimizi derinden yaralamıştır. Söz konusu ülkemiz olunca yürütülecek hiçbir eylem, söz ve davranışın özgürlük kapsamında değerlendirilemeyeceği herkes tarafından bilinmelidir."

Terör örgütlerine yönelik her türlü mücadelenin devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Gümüşhane Üniversitesi olarak ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kast eden ve toplumumuzu derinden yaralayan bu ve benzeri olayların karşısında olduğumuzu bildirir, konu hakkındaki hassasiyetimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Barış Bildirisi' adı altındaki ayrılıkçı ve terörü meşru zemine yaymayı amaçlayan marjinal müsvedde, bilimin saygınlığını çarpıtan ve kamu yararını hiçe sayan kötü niyetli bir kara propagandanın ürünüdür. Bu had aşan hareketin devlet mekanizmaları ve kamu vicdanı nezdinde yargılanarak cezalandırılmasını, 'ifade özgürlüğü' kisvesi altında yanlış göstermek ve hak ihlali yapıldığı gibi bir gerekçe sunmak, toplumumuzdaki tüm duyarlı vatandaşları ve bizleri derinden üzmüştür."

Hain terör örgütlerine karşı herhangi bir eleştiride bulunmaksızın terörle mücadele ettiği için devletini suçlayan açıklamalarda bulunmanın, dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, "Bayburt Üniversitesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumsal huzurunu, refahını, tarihini ve devlet geleneklerini göz ardı ederek atılan bu ve benzeri adımların karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:49
  1. AYM'nin "hak ihlali" kararı

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