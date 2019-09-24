Üniversitelerde yeni akademik yıl ilk dersle başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde geçen hafta yapılan toplu açılış programının ardından her üniversite kendi bünyesinde planladığı açılışlarını yapmaya başladı. Rektörler, büyükelçiler, bakanlar dâhil iki bin kişinin davet edildiği törenin ardından yapılmaya başlanan açılışlarla ilk dersler de verildi.

İZÜ’de yeni başlangıç coşkusu

Bu yıl 9’uncu yaşını kutlayan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) 2019-2020 Akademik Yılı’na düzenlediği büyük törenle ‘merhaba’ dedi. Yeni akademik yıl Prof. Dr. Şükrü Karatepe’nin “Entelektüel Sorumluluk” başlıklı açılış dersini vermesi ile resmen başladı. Halkalı’daki merkez kampüsünde gerçekleştirilen açılış törenine İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Yücel Çelikbilek, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özokur, Rektör Prof. Dr. Mehmet Bulut, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı. Yeni akademik yılın açılış töreni Sanatçı Ender Doğan’ın seslendirdiği irfan türküleri ile başladı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Bulut, yaptığı konuşmada, “Dokuzuncu akademik yıl açılışımıza hoşgeldiniz. 2011 yılında eğitimine 200 öğrenci ile başlayan üniversitemiz bugün 2019-2020 Eylülünde 7 bin 750 lisans, 3 bin 250 lisansüstü toplam 11 bin öğrencisi ile 35 lisans, 20’si doktora olmak üzere 81 lisansüstü önemli bir noktaya geldik” dedi.

İZÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özokur ise, “Sizlere önerim hayata algılar üzerinden değil, olgular üzerinden bakabilmenizdir. Unutmayınız ki insan bu dünyaya tesadüfen gelmiyor. İnsanın bu dünyada bir misyonu var. Hayatın her anı kıymetlidir. Asla değersiz ve boş olarak görülmemelidir. Bugün başlayacağınız yeni eğitim-öğretim yılında kendi projeksiyonunuzu doğru kurun. Sadece bilgi yetmez. Beceri ve hünerlerle bezenmiş bir kişi olabilirseniz başarılı olacaksınız. İZÜ bugün 10 bini aşan öğrencisiyle bu bilinci vermeye gayret ediyor. Her birinizin geleceği bizim için önemlidir. Bana göre eğitim ve hayata bakış açımızı değerlendirirken ekip çalışması, özgün olabilme, değerler ve inanç, başkasına değer verme özellikleri ön plana çıkmalıdır. Hayatta bu gibi hasretlerle ilerleyenler çok daha başarılı ve mutlu olur. Bilgi tabanlı eğitim yanında beceri ve insani vasıfları da içinde barındıran konulara yönelmek size hayatta çok şey kazandıracaktır” şeklinde açıklamada bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Yücel Çelikbilek de yeni akademik yılın tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Hepimiz aynı gemideyiz

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, üniversiteye yeni başlayan öğrencilere seslenerek, “Biliniz ki aynı gemideyiz. Sizin başarınız bu üniversitenin başarısı olacaktır. Gerçekten İbn Haldun Üniversitesinin uluslararası sosyal bilimler araştırma üniversitesi olarak dünyanın parmakla gösterilen üniversiteleri arasına girmesi işte bu vizyon birlikteliğiyle mümkün olacaktır” dedi.

Çoğu üniversitenin adı ‘vakıf’

Erdoğan, mütevelli heyeti olarak öğretmenlerden beklentilerinin, her geçen yıl taş üstüne taş koymaları, üniversitenin kurumsal kültürünün, ekolünün yerleşmesine hizmet etmeleri ve üniversite öğrencilerini de bu vizyonla yetiştirmeleri olduğunu söyledi. Mütevelli heyeti olarak, aynı zamanda üniversitenin sürdürülebilir temeller üzerinde devam edebilmesini sağlamak için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: “Öğrencilerden alacağı parayla değil, sadece bağışçıların vereceği burslarla değil aynı zamanda kendi vakfiye gelirleriyle ayakta duran bir kurum olmasının mücadelesini veriyoruz. Bugün Harvard veya Stanford üniversitesi nasıl bu kadar güçlü imkânlar üzerinde durabiliyor? Çünkü, oraları kuranlar ve bugüne getirenler devamlı bu üniversitelerin üzerinde yaşayacağı mali imkanları tesis etmişler, yani üniversiteler aslında gerçek vakıf kurumları olarak kurulmuşlar. Türkiye’de bildiğim kadarıyla 80’in üzerinde vakıf üniversitesi var. Bu üniversitelerin sadece isimleri vakıftır. Hiçbirisinin ciddi vakıf mülkü üzerinde ve vakıf gelirleriyle yönetildiğini göremezsiniz. Onun için Türkiye’de sadece İbn Haldun üniversitesi gerçekten vakıf üniversitesi olma yolunda ilk iki senesinde ciddi adımlar atmayı başarmıştır. Bu vizyonla her geçen yıl ilerleyecektir. Onun için diğer vakıf üniversitelerinin sağlam temeller üzerinde durması ancak YÖK’ün onların üzerinde yapacağı baskıyla kaildir. Ancak bizim hedefimiz, YÖK’ün beklentilerinin de çok ötesinde üniversitemizin kendi gelirleriyle ayakları üzerinde duran bir üniversite olmasını sağlamak, buradan sağladığımız gelirlerle hem üniversitedeki öğrencilerimizin imkanlarını sağlamak hem de araştırmacı bütün akademik kadromuzun araştırma imkanlarını daha ileriye götürmek.”

13 lisans, 31 yüksek lisans ve 7 doktora programı

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk de yeni akademik yıla bin 300 öğrenciyle girdiklerini, bunların 572’sinin lisans, 621’inin yüksek lisans ve 107’sinin doktora öğrencisi olduğunu kaydetti. Şentürk,”Şu anda üniversitemizde 13 lisans, 31 yüksek lisans ve 7 doktora programı, 125 hocamız var. Bir hocaya düşen öğrenci sayısı 10” diye konuştu.

İstanbul Okan Üniversitesi 20 yaşında

“İş yaşamına en yakın üniversite” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren İstanbul Okan Üniversitesi, üniversitenin Tuzla Kampüsü’nde düzenlenen törenle 2019-2020 Akademik Yılı’na “merhaba” dedi. Kurulduğu 1999’dan bu yana Türk yükseköğreniminde ilklerin öncüsü olan İstanbul Okan Üniversitesi’nin açılış töreninde konuşan Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, “250 bin metrekare kapalı alanımız, üç hastanemiz var. Tuzla Kampüsümüzde İstanbul’un ikinci büyük Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’ne ev sahipliği yapıyoruz. 20. yılımızda 26 bini aşkın öğrenciye ulaştık. Mezun olduğunda İngilizcenin yanı sıra Çince, Rusça ve Arapça dillerinden birini öğrenmiş olan, küresel ölçekte çağdaşlarıyla daha iyi rekabet edebilen mezunlar yetiştiriyoruz. Her zaman ilklerin üniversitesi olduk. İlk kez Girişimcilik Dersi’ni, Happy Life Programı’nı ve Kariyer ve Yaşam Dersleri’ni başlatan üniversiteyiz” diye konuştu. İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü Mustafa Koçak konuşmasında üniversitelerin dünyada ve Türkiye’deki tarihinden söz etti. İstanbul Okan Üniversitesi’nin nitelik olarak dünya standartlarında bir üniversite olduğunun altını çizdi.