Üniversitelerde tercih günleri hareketliliği

Yaptığımız araştırmada birçok üniversite genel itibariyle geçen yılki slogan ve mesajlarını kullanmakta. Kontenjanlarda ve yeni açılan programlarla bölüm sayısında dikkat çekici bir artış olmamasından dolayı yeni adaylara web sayfası üzerinden benzer davetlerde bulunanların sayısı da bir hayli fazla. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hareketlenen yerleşkelerde asıl canlılık, tercihlerin ÖSYM’ye resmen iletilmeye başlanmasıyla kendini hissettirdi.

HEPSİ ‘EN İYİSİ BENİM’ DİYOR

Bu yıl ağustos ayına sarkmadan tamamlanacak olan tanıtım günlerinde, her bir üniversite şehir dışından gelecek adaylar için farklı hizmetler sunuyor. Belli adreslerden ücretsiz servis sağlayanların yanı sıra varsa yurtlarını açanlara rastlamak da mümkün oluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tanıtımlarda internet dünyasının tüm imkânlarını seferber edildiğini görüyoruz. Üniversiteler aday kapma yarışında farklı söylemler geliştirse de her birinin buluştuğu ortak nokta

‘EN İYİSİ BENİM’ oluyor. İşte adayların da durup düşündüğü ana da bu olmakta. Misafir adaylarına seslenirken kılı kırk yaranların yanı sıra anlaştığı pr ajansları aracılığı ile sadece ‘kontenjanım dolsun da gerisini düşünürüz’ mantığı ile hareket edenler de rastlamak mümkün. Geçen yıl olduğu gibi en az 500 -600 bin lira ile 3 - 4 milyon lira arasında değişen tanıtım bütçelerini yıl boyunca kullanan üniversiteler; radyo, televizyon, gazete, sosyal medya, internet portalları, fuarlara katılım ve açık hava ilanları ile aday çekme yarışına katılmış durumda. Bu yılki yarışta da internet (web üzerinden tanıtım, sosyal medya mecraları) ön planda. Açıkhava ilanları, televizyon programlarını radyo ve gazete yayınları izliyor.

YAKIN MARKAJ İŞE YARAR MI?

29 Temmuz akşamına kadar akademisyenleri, mezun öğrencileri ve diğer görevlileri ile aday öğrencilere sunumlar yapacak olan üniversiteler , ‘neden bizim üniversite tercih edilmeli?’ sorusuna en iyi cevabı verme yarışında olacak. Kampuslara gitmek isteyen adaylar için ücretsiz servis imkânları bu hafta da sağlanacak. Hedefinde, adayları yakın markaja alıp en iyi puanlı öğrenciyi kapma planı olanlar burs, beslenme, barınma, spor, sağlık ve sosyal imkânlarını bir bir yerinde anlatıyor. Fakültelerin sınıf ve laboratuvarlarını öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları gibi pek çok konuda bilgilendirme yapan akademisyenler ise açıklanan puanlar ve yeni uygulamalara göre bilgilerini güncelleyerek adaylara sesleniyor.

SOSYAL MEDYA ODAKLI TANITIM ÖNE ÇIKTI

Ticari ve sosyal hayatın ana mecralarından biri haline dönüşen sosyal medya üniversite tanıtımlarında da öne çıkıyor. Özellikle vakıf üniversiteleri arasındaki rekabetin zirve yaptığı bugünlerde sosyal medyanın etkisi net bir şekilde görülüyor. Kurulan özel ekipler, sosyal medya üzerinden adayların tüm meraklarını gideriyor. Ancak abartılı yapılan tanıtımlar kadar karalamaya dönük mesajların da verildiği bu mecrada kafa karıştırıcı bir görüntü de yok değil. Bu nedenle tavsiyemiz, özellikle yoruma dayalı verilen mesajların güvenilir olup olmadığının adaylar tarafından test edilmesidir. Şehir dışından gelen öğrenci adaylarını aileleriyle birlikte kampus içinde ağırlayan hatta yurtlarında ücretsiz konaklatan üniversitelerin sunduğu videolarla canlı soru cevap imkânları bu merakları bir nebze de olsa giderecektir.

Fuar dopingi

Bu yılki Üniversite Tercih Fuarları adayların hayal edip düşündükleri fakülteyi tanıyabilmeleri için büyük bir fırsat oldu. Üniversitelerin yoğun olduğu iller dışında düzenlenen fuarlara akın eden Anadolu gençleri, Türkiye genelindeki vakıf ve devlet üniversitelerini ile meslek yüksekokulları ve yurtdışından uluslararası üne sahip üniversiteleri tanıma imkânı buldu. 15 Temmuz haftasının sonunda İstanbul’da düzenlenen fuarı fırsat bilen adaylar arzu ettikleri üniversitelerin standlarında sordukları sorulara cevap buldu. Adayların tüm üniversitelerle yüz yüze görüşebildiği fuarlarda üniversite Rektörleri ile tanışma toplantıları, akademisyenlerle soru cevaplı görüşmeler, doğru tercihin püf noktaları, yeni kurallar, meslek seçimi, kariyer planlama seminerlerine katıldılar. İstanbul’da yapılan tercih fuarı üniversitelerin de tanıtım odaklı etkinliğini ortaya koydu.

FUARLARDA ADAYLARI NELER BEKLİYOR?

Vakıf ve devlet üniversitelerinin stant kurduğu ve adayların ücretsiz giriş yapabildiği fuarlarda şu imkânlar sunuluyor:

● Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin tanıtım ve bilgilendirme stantları

● Yurtdışı üniversitelerinin temsilcilerinin tanıtımları

● Tüm üniversitelerin yetkilileriyle yüz yüze görüşme imkânı

● Eğitim uzmanları ve üniversite rektörlerinin vereceği seminerler

● Uzman akademisyenlerle sorulu cevaplı görüşmeler

● Eğitim danışmanları ile bir araya gelme

● Tercih masalarında sıralamaya dönük hizmetler

● Çift anadal, yandal, yatay ve dikey geçiş, burs imkânları, taban puanlar, tercih ve sıralama, Üniversite eğitimiyle ilgili her konuda detaylı bilgi alma imkânı

En çok rağbet gören FAKÜLTELER

Gerek kontenjanların dolması, gerekse de yüksek taban puanlar nedeniyle Hukuk bölümleri birçok adayın önceliği oluyor. Son yıllarda adayların hukuk fakültesine tercih listesinde yer verme ortalaması 8 civarında seyrediyor. Yine son yıllarda devlet üniversitelerinin Hukuk programlarında en düşük taban puan 400, en yüksek taban puanı ise 530 civarında gerçekleşti. Bu durum vakıf üniversitelerinde 250 ile 525 puan aralığında yansıdı. Son yıllarda yapılan uygulama ile hukuk fakültesini tercih edecek olan adayların TM-3 puan türünde ilk 150 bin içinde olması gerekiyor.

● Hukuk Bölümü Kontenjanı En Yüksek Devlet Üniversiteleri:

● Ankara Üniversitesi

● İstanbul Üniversitesi

● Gazi Üniversitesi

● Marmara Üniversitesi

● Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk

● Hukuk Bölümü Kontenjanı En Yüksek Vakıf Üniversiteleri:

● Yakın Doğu Üniversitesi

● Doğu Akdeniz Üniversitesi

● Lefke Avrupa Üniversitesi

● Maltepe Üniversitesi

● Atılım Üniversitesi

● Hukukta en iyiler

● İstanbul Üniversitesi

● Ankara Üniversitesi

● Marmara Üniversitesi

● Dokuz Eylül Üniversitesi

● Gazi Üniversitesi

Bu arada Türkiye Barolar Birliği’nin hukuk eğitimi ve öğretimindeki standartları belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği “ölçme-değerlendirme” çalışmalarına bağlı olarak Türkiye’nin en iyi 10 hukuk fakültesi sıralaması şöyle:

● İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

● Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

● Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

● Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

● Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

● Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

● Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

● Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

● Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

● İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İKTİSAT VE EKONOMİ

İktisadi, finansal ve toplumsal kararların fayda ve maliyetlerini değerlendirme ve bunları yorumlamayı sağlayan bir karar verme bilimi olan İktisat (Ekonomi); İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde en fazla tercih edilen programlar arasında yer alıyor. Toplam kontenjanı 20 bini aşan bu bölümde en yüksek taban puan 500 seviyesindeyken, kontenjan doluluk oranı yüzde 90’nı geçiyor. İktisat bölümünde son 7 yılda yıllık ortalama yüzde 7’lik bir büyüme söz konusu. ● İktisat Kontenjanı en yüksek olan 3 devlet üniversitesi:

● İstanbul Üniversitesi

● İstanbul Üniversitesi İktisat (İ.Ö.)

● Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat

● İktisat kontenjanı en yüksek olan 3 vakıf üniversitesi:

● Sabancı Üniversitesi

● İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

● Beykent Üniv.

● Kontenjanı en geniş olan Devlet Üniversiteleri ●

Anadolu Üniversitesi (AÖF dahil)

● İstanbul Üniversitesi

● Atatürk Üniversitesi

● Selçuk Üniversitesi

● Süleyman Demirel Üniversitesi

● Kocaeli Üniversitesi

● Sakarya Üniversitesi

● Akdeniz Üniversitesi

● Dumlupınar Üniversitesi

● Celal Bayar Üniversitesi