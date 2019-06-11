Üniversitelerde tanıtım dönemi başlıyor! Öğrenciler başrolde olacak

Bu yıl 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım devam ederken üniversite yönetimleri bir taraftan mezuniyet bir taraftan da yeni adaylarla ilgili hazırlık çalışmalarına hız verdi. Haziran’ın ikinci yarısından sonra başlayıp, temmuz sonuna kadar devam edecek olan tanıtım etkinliklerinde adaylara öğrenim gören öğrencileriyle birlikte hitap edecek üniversitelerin sayısı artıyor.

Geçmiş yıllarda basın yayın kuruluşlarının yanı sıra açıkhava ve dijital platformlar aracılığı ile adaylara seslenen üniversiteler, ağırlıklı olarak sosyal medya mecrasını tercih edecek. 18 Temmuz’da başlayıp, 5 Ağustos’a kadar sürecek olan tanıtım etkinliklerinde kendi öğrencilerinin performanslarından yararlanmak isteyen üniversiteler de var.

Sosyal medya gözde

Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisinde yer alan bir araştırmaya göre üniversite tercih dönemlerinde, adaylar en çok sosyal medya araçlarını kullanıyor. Öğrencilerin tercih yaparken kullandıkları sosyal medya araçları yüzde 45.7 oranla Facebook, yüzde 18.5 oranla Instagram olurken, yazılı ve görsel basın, fuarlar, tanıtım çadırları, kurumsal web siteleri, bire bir etkinlikler, promosyon ürünleri, doğrudan postalama gibi birçok araç ile etki gücü oluşturulmaya çalışılıyor. Adayın tercihlerini yaparken hangi iletişim kanallarından yararlandığını bilen üniversiteler, doğru yerde doğru zamanda onlarla buluşarak kısıtlı bütçelerini etkin kullanabilmenin yollarını arıyor.

Amansız rekabet ortamında üniversitelerin kendini, genç üniversite adaylarına daha etkin ve daha hızlı aktarabilmesi için geleneksel tanıtım yapılarından sıyrılıp, adayların profillerine uygun tanıtım araçlarını bulma ve onların ilgisini çekecek yöntemler geliştirme zorunluluklarının olduğunu dil getiren uzmanlar, “Böylece üniversiteler, daha nitelikli ve daha çok sayıda öğrenci bulabileceklerdir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Tercih edilecek üniversitelerle ilgili bilgi kaynağı adaylar için de önemli bir seçim faktörü olarak görülüyor. Bu noktada üniversiteyi temsil gücü olan mevcut öğrenciler devreye girebiliyor. Bu yıl İstanbul Ticaret Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi yönetimleri, kendi öğrencilerini de çözüm ortağı olarak görme kararı aldı. Adaylar başta olmak üzere onların ailelerine direkt mesaj verecek bir planlama ile ilerlenecek.

Tercihe etki yapan sosyal medya araçları

-Facebook

-Twitter

-Youtube

-Instagram

Kim hangi mesajı verdi?

-Haliç Üniversitesi: “Haliç Üniversitesi tanıtım dönemi mottomuzu birlikte belirleyelim” mesajının verildiği duyuruda öğrencilerden, Haliç Üniversitesi Official Instagram hesabındaki postun altına ya da hikayede bulunan soru önerisine cevap vererek katılım sağlamaları isteniyor. Mesajda, “halicuniversitesiofficial instagram hesabında 10 Haziran tarihine kadar postun altına ya da story sorusuna yanıt olarak düşündüğün mottoyu yaz ve Üniversitenin mottosu senin olsun” ifadesi yer alıyor.

-Yeditepe Üniversitesi: Üniversitemizi en iyi sen anlatırsın sloganıyla öğrencilere duyuruda bulunan üniversite yönetimi, “Tercih, tanıtım günlerinde sen de bize destek ol, ekibimize katıl” mesajını veriyor. 18 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek “Tercih Tanıtım Günleri” kapsamında, üniversiteyi ziyaret edecek aday öğrencilere Yeditepe Üniversitesi deneyimini en iyi sen yaşatabilir, kampüsümüzdeki akademik ve sosyal hayatı en iyi sen aktarabilirsin’’ ifadelerinin kullanıldığı duyuruda, asistan öğrenci olmak için 25 Haziran tarihine kadar başvuru yapılması isteniyor. Tercih dönemi kapsamında görev alacak öğrenciler için özel olarak tasarlanmış sertifikalı eğitimler verilmesi planlanıyor.

-İstanbul Ticaret Üniversitesi: Geçen ay yapılan duyurunun ardından talep gören tanıtım elçileri önce eğitimden geçecek, ardından da oluşturulacak planlamaya göre adaylara hitap edecek.

Mezuniyet törenini Temmuz ayında gerçekleştirecek olan üniversite, bu yıl açık alan ve sosyal medya ağırlıklı bir tanıtım stratejisi izleyecek. Rektör yardımcısı Prof. Dr. Sait Yazıcıoğlu himayesinde Sütlüce’de organize edilecek tercih ve tanıtım günlerinde, aday öğrenciler ve velileri misafir edilecek.

Üniversite bünyesindeki altı fakültenin bölümlerinin yanı sıra sosyal imkânlar, öğrencilere sağlanan burslar ve diğer eğitim fırsatları anlatılacak.

Adaylar tanıtımlardan etkileniyor

Yapılan araştırma sonuçlarına göre tercih döneminde üniversiteleri ziyaret eden adayların düşünceleri bölüm ve üniversite hakkında bilgi aldıktan sonra değişebiliyor. Özellikle de bilgilendirme odaklı görüşmeler neticesinde ilgili bölümü tercih etme ihtimali daha da yükseliyor. Bu noktada akademisyenlerin devreye girmesi de bir itici güç olarak görülüyor. Aday öğrencilerin üniversiteye giderek yaptıkları ziyaretler, üniversite ve bölümün internet sayfalarını incelemesi, ÖSYM kılavuzu ve rehber olarak gördükleri eğitimcilerin yönlendirmeleri etkili oluyor. Öğrencilere sordukları soruların mantıklı şekilde cevabını almak ve eğitim fuarlarına katılmak da tercihte etkili olmakta. Öte yandan gazete ve televizyonlarda yer alan eğitim odaklı dizi yazı, röportaj ve programlar da adaylara yön veren faktörler arasında ön sıralarda yer alıyor.

Uzman gözüyle

Üniversitelerin, aday öğrencilere yönelik tanıtım, bilgilendirme çalışmalarını planlarken genel bir strateji ile hareket etmek yerine, iller veya bölgeler bazında stratejiler üretebilmesinin daha iyi sonuçlar vereceğini dile getiren uzmanlar, “Unutulmamalıdır ki öğrenciler, mensubu oldukları mikro ve makro çevrelerden bağımsız düşünmemekte ve ailelerinin sahip oldukları eğitim ve gelir düzeylerinden etkilenmektedirler. Bu nedenle, yapılan tanıtım ve bilgilendirme yatırımlarının etkili ve verimli olması ve geri dönüşünü artırmak için hedefleme ve bölümlendirme çalışmalarının farklı kriterler ışığında yapılması gerekmektedir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Üniversitelerin geliştirdiği tanıtım araçları

-Kurumsal web siteleri

-Tanıtım filmleri

-Billboardlar ve afişler

-Otobüs/metro duraklarındaki reklamlar

-Broşür ve kataloglar

-Promosyon malzemeleri

-Üniversitelerden gönderilen epostalar

-Tanıtım çadırlarına

-Konferans/panel/seminerler

-Televizyonda yayınlanan tanıtım programları

-Radyolarda yayınlanan tanıtım programları

-Gazete-dergi haberleri

-Deneme sınavı eklerindeki ilanlar

-Üniversitelerin akademisyenleri