Üniversitelerde tanıtım atağı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM, bu yıl YKS - TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve YKS - AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavlarına girenler için sonuçları ay sonunda açıklayacak. Geçtiğimiz haftaya kadar bu yılki mezunlarını uğurlayan yükseköğretim kurumlarında ise yeni öğrenci adayları için hummalı çalışma içinde. Birçoğu tanıtımlarına web sayfası üzerinden başlarken; fuar, açık alan, televizyon yayınları, gazete ilanları ve özellikle de sosyal medya üzerinden verecekleri mesajlara son şeklini veriyor.

ÖNCELİK YİNE İNTERNET

Üniversiteler bu yılki tanıtım programlarında da önceliği internete verdi. Sosyal medya ağırlıklı iletişim ağını tercih eden yönetimler mesajlarını uzman desteği ile verecek. Web sayfalarında adaylara merak ettikleri tüm konularda bilgilendirme yoluna gidilecek. Sanal yolla üniversiteler gezdirilecek. Ayrıca 14 Ağustos’a kadar bazı illerde belediyelerin de katkıları ile fuarlar düzenlenecek. Özel okullar ise kendi öğrencilerinin puanına uygun en iyi üniversiteyi tercih etmesi için desteklerini devam ettirecek. Açık hava ilanlarının da öne çıkacağı bu yılda televizyon ve radyo yayınları ile de tanıtıma dönük mesajların verilmesi planlanıyor. Özellikle vakıf üniversitelerinde yarış haline dönüşen tanıtım etkinlikleri için harcanan bütçenin 500 bin lira ile 4 milyon lira arasında değiştiğini söyleyebiliriz.

BU YIL İŞİ SIKI TUTUN

Üniversite yolunda tüm öğrenci adayları için tercih yapmak ve bunları doğru sıraya koymak önemli bir dönüm noktası. Sınav sonuçlarının açıklandığı ilk günden itibaren hangi üniversiteye yerleşeceğinin hesabını yapan öğrenciler için seferber olan YÖK, MEB ve üniversite yönetimleri ‘ölü tercih yapmamak için ÖSYM’nin tercih kılavuzunu mutlaka inceleyin’ mesajı veriyor.

SONUÇ GELMEDEN BÜYÜK HAYAL KURMAYIN

Sınav sonuç belgesinde yer alacak sıralama ve puandan çok uzak bir noktada hayal kuranlar için zorlu bir dönemin başlayabileceğine dikkat çeken uzmanlar, öğrenci adaylarının 12 gün daha sabretmeleri tavsiyesinde bulundu. Sonuç belgesinin mutlaka bir rehberlik öğretmenine gösterilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, emeklerin ziyan olmaması için ölü tercih yapmak gibi bir hataya düşülmemesi gerektiğini vurguladı.

YÖK ATLAS’INI UNUTMAYIN

YÖK, bu yıl da tercih yapacak olan adaylara YÖK Atlas aracılığı ile hizmet verecek. 2016 ÖSYS’de 2 milyon 575 bin kişi tarafından kullanılan sistem geçen yıl da büyük ilgi görmüştü. Değişen sınav sistemi ve üniversitelerdeki yeniliklere göre güncellenecek olan veriler yokatlas.yok.gov.tradresinden ulaşılabilecek şekilde paylaşılacak. Son iki yılki uygulamada; YÖK Atlası lisans ve ön lisans olmak üzere Program Atlası, Tercih Sihirbazı, Mezun Atlası, Net Sihirbazı ve Başarı Sırası bölümlerinden oluşmuştu.

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