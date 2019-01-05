Üniversitelerde şiddeti önlemek için YÖK tarafından eylem planı hazırlanacak, İçişleri Bakanlığı ile ortak komisyon kurulacak.

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05 Ocak 2019 Cumartesi 10:33
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 10:33
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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