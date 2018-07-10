Üniversitelerde sayı arttı kontenjan düştü

13 üniversitenin bünyesinde yeni fakülteler oluşturulurken dört yüksekokul da kapatıldı. Bu gelişmelere rağmen geçtiğimiz günlerde ÖSYM’nin yayınladığı program ve kontenjan kılavuzunda geçen yıla göre lisansta 6 bin, önlisansta ise 60 binlik bir azalmanın olduğu gözlendi.

CAZİBESİ AZALAN BÖLÜMLER

Kontenjanı en çok artan bölüm ‘uluslararası ticaret ve finans’ olurken, işletme ve iktisat bölümlerinde yüzde 20’lik bir küçülme söz konusu. Bu yıl devlet ve vakıf üniversitelerinde önlisans, lisans, açıköğretim ve uzaktan öğretim de dahil toplam kontenjan ise 1 milyon 43 bin 177’ye ulaştı. Geçmiş yıllarda TM ağırlıklı tercih yapanların vazgeçilmezi olan İşletme ve iktisat bölümlerine olan ilginin azalması kontenjanlara da yansıdı. Bu yıl siyaset bilimi ve kamu yönetimi adaylarının da tercihlerine, 24 Haziran Milletvekilliği Genel Seçimleri ile kabul gören Türkiye’nin yeni yönetim şekline göre yön vermesi bekleniyor. Bu yıl eşit ağırlıklı programlarda yüzde 79.4’lük bir kontenjan daralmasına gidildi.

TIP TERCİHİNDE BİN YENİ KONTENJAN

Tıpta kontenjan artışına gidilmesi aday öğrencilere avantaj olarak yansıyacak. Bu yıl bin yeni adaya daha yer açan Tıp fakültelerinin toplam kontenjanı 14 bin 643’e çıkarıldı. Artışa gidilen diğer bölümler ise yüzde 16.9 ile psikoloji ,yüzde 7 ile makine mühendisliği ve yüzde 5.8 ile hukuk oldu. Bu yıl üniversiteler toplam 16 bin 662 hukuk öğrencisi kabul edecek.

Sınav sonuçlarının 31 Temmuz’da açıklanması beklenirken üniversiteler tanıtım faaliyetlerine web sayfalarından başladı. Adaylar ise tercihlerini 7-14 Ağustos’ta T.C kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne girerek yapabilecekler. 2018-Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 150 ve üzeri puan alanlar, ön lisans; 2018-Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar ise lisans programlarını seçebilecek. Bu yıl da YGS-LYS’de olduğu gibi tercih sırası dikkate alınıyor. Adayların, 24 tercih yapma hakkı bulunuyor .

KAYITLAR EYLÜL’DE

Bu yıl kayıtlar 3-7 Eylül arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül’de yapılabilecek.