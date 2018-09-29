Üniversitelerde oryantasyon günleri başladı

Eylül ayında yeni akademik yıla başlayan ve ekimde başlamaya hazırlanan üniversitelerde oryantasyon günleri etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Ağırlıklı olarak vakıf üniversitelerinde yapılan etkinlikler, üniversitelere yeni başlayan öğrencilerin üniversite ve çevreyle uyum sürecini desteklemek, üniversitenin yapısını ve imkânlarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla planlandı. Seminer ve gezi programlarının yanı sıra sosyal ve kültürel ağırlıklı bir akışla planlanan oryantasyon günlerinde bazı üniversiteler yurt merkezlerini, bazıları da ana yerleşkelerini kullanacak. Öğrenciler ise eğitime başlamadan önce merak ettikleri tüm soruları ilgili akademisyen ve idari sorumlulara sorup, cevaplarını alabilecek.

Bu arada bazı üniversitelerde bu çalışmalar sona ererken açılışın ardından yeni dersler için geri sayımda olan üniversitelerden birisi olan İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde her yıl olduğu gibi binin üzerindeki öğrenci için planlanan ilk seminerler önceki hafta verildi. Geçen hafta bin 100’ü aşkın yeni öğrencisi ile 2018 – 2019 akademik yılına düzenlenen törenle başlandı.