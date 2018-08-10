Üniversitelerde öğrenci kapma yarışı sürüyor

YAZI DİZİSİ-9

Üniversite seçiminin öğrencilerin geleceğine yön veren, hayatını şekillendiren önemli bir karar aşaması olduğunu vurgulayan Altınbaş Üniversitesi’nin rehber uzmanları bu konuda şu mesajları veriyor:

Seçilen Mesleki Alandaki Başarı Tercih yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli kriterlerden biri, üniversitenin seçilen mesleki alandaki başarısıdır. Bir üniversitenin ilgili bölümündeki hocalarının çalışma alanları, projeleri, verdikleri dersler bu başarının bir göstergesi olabilir. Bunun yanı sıra, üniversite bünyesindeki laboratuarlar, araştırma ve uygulama merkezleri, ilgili alandaki başarıyı gösteren diğer unsurlardır. Öğrencilerine uygulamalı araştırma olanakları sunan, alanında başarılı hocalarla öğrencileri bir araya getiren bir üniversite ortamı, mesleki eğitim ve başarıyı destekleyecek ilk kriterlerdendir.

FİZİKSEL VE SOSYAL İMKANLAR

Tercih yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken önemli bir diğer kriter, üniversitenin sahip olduğu fiziksel ve sosyal imkanlardır. Bir üniversitedeki öğrenci kulüplerinin aktiviteleri, gönüllü çalışmalar, sosyal sorumluluk projeleri, fiziksel koşulları öğrencilerin sosyal gelişimleri için çok önemlidir. Bu tür faaliyetlerin yoğun olduğu bir üniversite ortamında, öğrenciler akranlarıyla daha kuvvetli bağlar geliştirebilecek, geniş bir sosyal çevre oluşturabilecektir. Bu da, hem üniversite yılları boyunca hem de mezuniyet sonrasındaki yıllarda kişisel ve profesyonel bir sosyal ağın kurulmasına katkıda bulunur.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Hem üniversite hayatı, hem de iş hayatı için yabancı bir ya da birkaç dilin öğrenilmesi bir gerekliliktir. Tercih yapacak öğrenciler için önemli bir seçim kriter, üniversitenin yabancı dilde eğitim vermesi veya yabancı dil eğitimine önem vermesidir. Yabancı dil akademik hayatta uluslararası literatürün takibini sağlarken, diğer yandan iş yaşamında başarı kazanmanın temel gerekliliklerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle, yabancı dildeeğitim veren bir üniversitede okumak, kişinin geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlanmasını sağlar.

YURTDIŞI BAĞLANTILARI

Üniversite hayatı, yalnızca akademik eğitimin sağlandığı bir süreç değil, aynı zamanda kişinin dünyayla iletişim kurmayı öğrendiği bir dönüm noktasıdır. Bu süreçte, öğrencilerin farklı ülkelerden insanlarla ve kurumlarla etkileşim kurması zenginleştirici bir deneyim sağlar. Bu bakımdan, tercih yapacak öğrencilerin seçtikleri üniversitenin ve bölümün uluslararası öğrenci değişim programları ve diğer yurtdışı bağlantıları konusunda bilgi edinmesi önemlidir.

STAJ İMKANLARI

Üniversite eğitiminin önemli bir parçası, edinilen bilgilerin iş yaşamında ve uygulamada nasıl kullanıldığını bilmektir. Bu nedenle, staj imkânları öğrencinin yeni deneyimler kazanmasına, kariyer hedeflerini netleştirmesine ve öğrendiği soyut kavramların uygulamaya nasıl dönüştüğünü görmesine yardımcı olur. Tercih yapacak öğrenciler, seçtikleri bölümde ne tür staj imkânları olduğunu dikkate almalı, eğitimlerini zenginleştirebilecek uygulama olanaklarını araştırmalıdır.

BURS İMKANLARI

Başarıya bağlı burs imkânlarının sunulması, öğrencinin akademik başarısını motive edebileceği gibi öğrencilere maddi açıdan da destek sağlar.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ, ULUSLARARASI BİR ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, dev kampüsünde deneyimli akademik kadrosu, tam donanımlı derslikleri, teknolojik araştırma altyapısı, uluslararası işbirlikleri ve yurtdışında eğitim imkânları ile öğrencilerine iyi bir eğitim sözü veriyor.

79 farklı ülkeden 1300’den fazla uluslararası öğrencinin eğitim gördüğü İZÜ, 25 farklı ülkeden akademisyenleri ve yüzde 30’u aşan lisansüstü öğrenim oranı ile uluslararası bir araştırma üniversitesi niteliği taşıyarak, başarı basamaklarını hızla tırmanıyor. Geçtiğimiz yıl 1300 olan lisans öğrenci kontenjanını doldurarak dikkat çeken İZÜ, bu yıl 7 fakültede 34 lisans programında, 1364 öğrencinin tamamını burslu kontenjanları ile kabul edecek. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ne yerleşen öğrenciler, başarı düzeylerine göre en az yüzde 25 burs kazanarak, eğitim alabilecekler.

ÖĞRENCİLERE FIRSAT

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un öğrencilik ve hocalık yaptığı Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi’nin içerisinde bulunduğu 650 dönümlük doğa harikası bir kampüse sahip olan İZÜ, öğrencilerine kent içinde bir kampüste okuma avantajı sağlıyor.

Çift anadal ve yandal programlarının ücretsiz olduğu İZÜ’de öğrencilere ikinci bir bölüm okumaları teşvik ediliyor. Yıl boyunca düzenlenen kariyer fuarları ve eğitimlere katılan öğrenciler, Türkiye’nin önde gelen yöneticileriyle birebir görüşüp mezun olmadan iş teklifi almaya kadar çeşitli fırsatlar kazanıyor. Ayrıca öğrencilerine staj imkânı da sağlayarak iş hayatına daha erken katılmalarını sağlıyor.

DİL EĞİTİMİNDE FARK

İZÜ, yabancı dili, eğitimin ayrılmaz bir parçası kabul ediyor ve hazırlanan proje ile tüm öğrencilerine ilave ücret ödemeden İngilizce, Arapça, Osmanlıca, Rusça, İspanyolca ve Çince başta olmak üzere en az üç yabancı dil öğrenme imkânı tanıyor.

Aktif olarak faaliyette bulunan 3 öğrenci kulübü, yıl içerisinde düzenledikleri 600’den fazla ses getiren etkinliklerle, İZÜ’yü İstanbul’un en aktif üniversitelerinden biri yapıyor.

Halkalı Merkez kampüsünün yanı sıra, Kabataş’ta yerleşkesi bulunan İZÜ, Anadolu Yakası’nın merkez noktalarından olan Altunizade’de öğrencilere kapılarını açtı. Tüm lisans programlarının eğitimini Halkalı’da sürdüren İZÜ, bu yıl yeni açılan İslami İlimler (Arapça) bölümünün eğitimini Altunizade yerleşkesinde sürdürecek.