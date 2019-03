Üniversitelerde nevruz ateşi yandı

Trakya Üniversitesinde 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Yerleşkesi Bolca Ana Yemekhanesi önünde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, nevruzun Türklerin tarih sahnesinde var oluşunu temsil ettiğini söyledi.

Nevruzu "zorlukların bitip yeniden doğuşun başladığı gün" olarak tanımlayan Tabakoğlu, "Kışın ağır şartlarından, her şeyin kuruduğu, öldüğü bir andan sonra bahar sıcaklıkla beraber tekrar gelir. Çiçekler açar, her şey yeşillenir. Bu bir müjdedir ve bayramdır." dedi.

Türk milletinin tarihin her sahnesinde var olduğunu ifade eden Tabakoğlu, "Bitti gitti denilen Türk milleti de her zaman küllerinden doğmayı başarmıştır. Nevruz aslında kahraman Türk milletinin tarih sahnesine tekrar tekrar çıkışını temsil eden güzel bir gündür. Bu büyük millet her gittiği yerde tarih yazmış. Bu büyük millet tekrar eski o güzel günlerin muştusuyla ayağa kalkıyor. Biz de öğrencilerimizi bu ruh ve inançla yetiştiriyoruz. Geleceğe çok iyi hazırlanmalıyız. Önümüzdeki yüzyıl inşallah bizim medeniyetimizin yüzyılı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tabakoğlu ve akademisyenler nevruz ateşi yaktı.

Halk oyunu gösterilerinin sunulduğu esnada Tabakoğlu ve akademisyenler halk oyunlarına katılıp, öğrencilerle halay çekti.

Demir dövme merasiminin de yapıldığı etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Cem Uzun, Prof. Dr. Osman Hatipoğlu, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler yumurta tokuşturdu.

Tabakoğlu ve etkinliğe katılanlar ateşten atladı, katılımcılara Türkistan pilavı ve tatlı ikram edildi.

- Kırklareli'nde nevruz kutlaması

Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde Ötüken Fikir ve Sanat Kulübü tarafından düzenlenen kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, burada yaptığı konuşmada, devletleri devlet yapan gelenek, görenek ve adetlerin olduğunu söyledi.

Nevruzun önemine işaret eden Şengörür, kültür olmadan milletlerin ayakta kalmasının ve varlıklarını devam ettirmesinin mümkün olamayacağını vurguladı.

Türk milletinin değerlerinden birisinin Nevruz Bayramı olduğunu ifade eden Şengörür, "Nevruz Türk milletini birbirine bağlayan ve kenetleyen önemli bir değerdir. Atalarımız 'yeni bir hayat, yeni bir başlangıç' dedikleri bu tarihi günü aynı zamanda Ergenekon'dan çıkış bayramı olarak da kutlamışlardır. Nevruzun bolluk ve bereketi müjdeleyen sıcak günlerini mutlulukla geçirebilmemiz için tüm güzellik ve cömertliğiyle bizi bağrında barındıran çevremizle tam bir uyum içerisinde yaşamamız gerekiyor. Tarihten ve atalarımızdan gelen bu güzel geleneği sonsuza denk yaşatacağız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Şengörür, Cumhur İttifakı'nın Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, AK Parti İl Başkanı Alper Çiler ile akademisyenler nevruz ateşi yaktı.

Mehter takımının gösteri sunduğu ve demir dövme merasiminin yapıldığı etkinlikte, Şengörür ve diğer katılımcılar ateşten atladı.

Programda öğrenciler arasında yumurta taşıma ve halat çekme yarışmaları yapıldı.