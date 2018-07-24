Üniversitelerde memnuniyet yarışı

15 Mart ve 30 Nisan tarihleri arasında 172 üniversiteden her birinde en az 50 öğrenci ile yapılan anketlerden yola çıkılarak hazırlanan listede genel memnuniyetin yanı sıra yerleşke memnuniyeti, öğrenim deneyimi, akademik destek ve ilgili kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet, öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginliği ile kişisel gelişim ve kariyer desteği konularındaki memnuniyet ölçümlendi.

TIPTAN MEMNUNLAR

Öğrenciler en çok Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinden memnun olurken en yüksek memnuniyetsizlik ise Ziraat, Orman ve Fen-Edebiyat/Edebiyat/Fen Fakültelerinde oldu. 2018 yılında bir önceki yıla göre bütün fakültelerin memnuniyet puanlarında en az 10’ar puan düşüşler bulunmakta olup en yüksek düşüş 29 puan ile Eğitim Fakültelerinde gerçekleşti.

BU ARAŞTIRMA NEDEN ÖNEMLİ?

Araştırmayı yapan ve kamuoyu ile paylaşan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı/University Assesments & Research Laboratory [ÜniAr] kurucuları, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Karadağ ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Yücel yaptıkları değerlendirmede, “Bu araştırma ile lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinden geribildirimler toplayarak Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçladık. Araştırmamız, üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, öğrenci deneyimini zenginleştirmek ve üniversiteleri daha öğrenci merkezli üniversite olma yolunda bir yol gösterici olması açısından önemlidir. Elde ettiğimiz bulgular üniversitelerin gelişim ve duyarlılıklarını artırmak için veri sağlamak amacıyla kamuoyuyla paylaştık” dediler.

Öğrenci deneyimini zenginleştirmek ve üniversiteleri daha öğrenci merkezli üniversite olma yolunda bir yol gösterici olmayı hedefleyen araştırmada yer alan üniversitelerin kategorilere göre memnuniyet sıralamasında ise büyük bir değişiklik gözlenmedi.

BİRUNİ’DEN ERKEN TANITIM ATAĞI

Bünyesinde 6 fakülte, bir MYO ve iki enstitü olan Biruni Üniversitesi’nde 16 Temmuz’da başlayan tanıtım günleri ağustos ortasına kadar devam edecek.

Dünya bilim tarihine ‘Evrensel Deha’ olarak adını yazdıran Türk bilim insanı Ebu Reyhan Biruni’den ilham alınarak Dünya Eğitim Vakfı tarafından kurulan Biruni Üniversitesi, ‘Bilimin Geleceği’ sloganıyla bu yıl da öğrenci kabul etmeye hazırlanıyor. Sağlık meslekleriyle ilgili tüm branşları bünyesinde barındıran Biruni Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, “En kapsamlı sağlık üniversitesi olarak geliştirdiğimiz Biruni metodunu aday öğrencilerimize anlatıyoruz. Branşlarımıza olan ilginin bu yıl da artarak süreceğini bekliyoruz” dedi.

“FARKI ORTAYA KOYUYORUZ”

Temel hedeflerinin, gördüğünü anlayabilen 21. yüzyılın yeni Biruni’lerini yetiştirebilmek olduğunu kaydeden Yüksel, “El Biruni gelmiş geçmiş 110 dehadan birisidir. Bilim tarihçilerine göre Biruni bu dönemde yaşasaydı şu anda bilim daha farklı noktalarda olurdu. Biz de bu farkı ortaya çıkarmak için yola koyulduk. Sağlık alanında iddialı bir üniversiteyiz’’ ifadelerini kullandı.

ARTI DİL KAZANMA AVANTAJI

Akademik kadrolarının güçlü olduğunu vurgulayan Yüksel, alanının en iyisi olan hocaların gözetiminde ülkemizde ilk defa öğrencilerimizin bir yıl kaybetmeden bir dil kazanmalarını sağladığımız uygulama ile büyük başarı sağladık. Ayrıca çift diploma, yan dal uzmanlığı ve esnek bölümler arası geçiş imkânlarıyla, sağlığın farklı alanlarında uzmanlaşmış mezunlar yetiştiriyoruz. Ülkemizin en modern laboratuvarlarının mevcut olduğu üniversitemizde, konusunda dünyanın en iyi üniversiteleriyle (Baylor College of Medicine, King’s College ve Aachen Universitat gibi) iş birlikleri sağlandı. Sosyal imkânları geniş olan, burslu eğitimin de olduğu şehrin tam ortasında konumlanan yerleşkemiz öğrencilerimizi bekliyor” dedi.

HEP DAHA İYİSİ İÇİN

A’dan Z’ye bu işe gönül vermiş, uluslararası işbirliği olan bir ekiple yola çıktıklarını söyleyen Yüksel, “Öğrencilerimizle de iç içeyiz. Haftasonu bile eğitim hizmetlerimiz devam ediyor. Cumartesi günleri akademisyenlerimizle fikir alışverişinde yapıyoruz ve ‘Nasıl olur da daha iyi eğitim veririz?’ sorusuna cevap arıyoruz” diye konuştu.

ADAYLARA MESAJ

Sınav sonuçlarını bekleyen adaylara da seslenen Prof. Dr. Adnan Yüksel, “Şu anda önünüzde çok sayıda seçenek ve imkân bulunmaktadır. Üniversite tercihiniz, yaşamınızın her safhasını derinden etkileyecek bir karardır. Sizleri, geleceğin bilim insanları olarak yetiştirecek en iyi öğretim kadrosunu, en son teknolojilere sahip laboratuvarlarla buluşturan öncü bir üniversitede bilimin geleceğini yazmaya davet ediyorum” mesajını verdi.

ÜSKÜDAR’DAN TERCİH İÇİN REHBER DESTEĞİ

Önümüzdeki hafta açıklanması beklenen sınav sonuçlarının ardından adaylar için tercih dönemi başlayacak. Üsküdar Üniversitesi, 11 kişiden oluşan tercih danışman ekibi ile arzu eden adaylara şimdiden doğru tercih için yol göstermeye başladı.

14 AĞUSTOS’A KADAR SÜRECEK

Davranış bilimleri ve sağlık alanında Türkiye’nin ilk tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi, yoğun bir sınav maratonunu geride bırakan, tercih aşamasına gelen öğrenci adayları ve ailelerine geniş uzman kadrosu ile kapılarını açtı. Akademisyenlerle yüz yüze görüşebilen öğrenciler, Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile de bir araya gelme imkânı buluyor. Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, geçmiş yıllara göre bu yıl tercih süresinin kısaltıldığını, bu dönemde araştırma yapılmasını ve tercih dönemine kadar mutlaka adayların tercih danışmanları ile görüşmesi gerektiğine dikkat çekti. Adayların bu yıl da 24 tercih yapabileceğini belirten Tözeniş, 31 Temmuz’da puanların açıklanmasıyla adayların 7-14 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapabileceklerini, tercih döneminde ekibiyle birlikte adayların yanlarında olduklarını söyledi.

ÜNİVERSİTELERİ ZİYARET EDİN

Birçok üniversitede tanıtım günlerinin başladığına dikkat çeken Tözen adaylara şu mesajları verdi:

Tanıtım programlarına katılarak üniversitelerin vaat ettikleri burslar, eğitim-öğretim imkânları ile ilgili detaylı bilgiler edinebilirsiniz. Böylece resmi tercih sürecinde de tercih listenizi oluşturmak için çalışmalarınızı yapabilirsiniz.

Kariyer Testini çözerek ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine uygun meslekleri görme şansına sahip olabilirsiniz.

Üniversitemizde tercih ve tanıtım günleri 19 Ağustos’a kadar devam edecek. Tüm adayları bekliyoruz.

UYUM AKADEMİDE 10. DÖNEM HEYECANI

Uyumsoft’un üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği “Uyum Akademi 10. Yaz Staj Okulu Sertifikaları” sahiplerini buldu. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), YTÜ Teknoparkı ve Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ işbirliğiyle, bu yıl 10.’su gerçekleşen Uyum Akademi Yaz Staj Okulu’nun Başarı Sertifikaları Töreni, YTÜ Teknoparkı Yönetim Ofisi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Törende, aralarından Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi (MÜ), İstanbul Üniversitesi’nin (İÜ) bulunduğu 22 üniversiteden, endüstri, matematik ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinde okuyan 50’nin üzerindeki öğrenci, sertifikalarını almanın heyecanını yaşadı.

PRATİK EĞİTİM FIRSATI

Yazılım ve danışmanlıkta global düzeyde sahip oldukları bilgi ve tecrübeyi, genç meslektaşları ile paylaşmaya devam ettiklerini kaydeden Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi: “Uyum Akademi olarak, 10 yıldır genç mühendislerimiz ile bir araya geliyoruz. Genç meslektaşlarımıza, teorik ve pratik eğitim vermenin yanı sıra, ülkemizdeki ve global dünyadaki sektörel gelişmeleri aktarıyoruz. Gençlere ve çalışanlara verebileceğim bir tavsiye, daima daha çok çalışarak, işlerini en iyi şekilde yapmalarıdır. İşinin en iyisini yapmak için çaba gösterenler, muhakkak başarıya ulaşırlar. Daima hedefleriniz olsun ve o hedeflere ulaşmak için çok çalışın. Güneşi hedefleyin, yakalayamazsanız yıldızlarda kalırsınız.”