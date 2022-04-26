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Korona Virüs Üniversitelerde maske takmak zorunlu mu? Üniversitelerde maske yasağı kalktı mı?
Korona Virüs

Üniversitelerde maske takmak zorunlu mu? Üniversitelerde maske yasağı kalktı mı?

Okullarda derslerde maske takmak zorunlu mu? Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatlarımıza giren maskeyle ilgili yeni kararlar alındı. Üniversite öğrencileri ise okullarda maske takma zorunluluğunun devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, kapalı alanlarda maske zorunluluğu var mı?

Yeniakit Publisher
2022-04-26 19:11:00 -
Üniversitelerde maske takmak zorunlu mu? Üniversitelerde maske yasağı kalktı mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından kurul üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Üniversitelerde maske takmak zorunlu mu? Üniversitelerde maske yasağı kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki istisna dışında maske takma yasağının kaldırıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir. Bilim Kurulumuzun önerisi, ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Yine Bilim Kurulumuz kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın salgına karşı en büyük kozumuz olan aşıların, özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini de önermektedir” dedi.

Üniversitelerde maske takma yasağı böylelikle kaldırılmış oldu.

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