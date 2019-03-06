Üniversitelerde etkinlik yarışı

Akademik takvime göre ikinci dönem derslerinin devam ettiği üniversitelerde öğrenci odaklı etkinlikler de hız kazandı. Ağırlıklı olarak mesleki gelişime ve kariyere odaklanıldığı organizasyonlar hem üniversitelerin tanıtımına hem de öğrencilerin mezuniyet sonrası kazanacakları deneyimlere katkı sağlıyor. Mart ayında yoğunlaşacak programlar nisan ve mayıs aylarında daha da artacak.

İşte bugünlerde bazı vakıf üniversitelerinde gerçekleştirilen örnek etkinlikler:

Medipol ‘YECAF 2019’a ev sahipliği yaptı

Geleceğin bilim platformunda buluştular

Geleceğin Bilimi Platformu ile YECAF iş birliği düzenlenen ‘YECAF 2019 Forumu’ İstanbul Medipol Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Foruma 28 farklı liseden 270 katılımcı ve 190 delege katıldı. Türkiye’yi ilgilendiren problemlere çözüm önerisi getirmeyi amaçlayan forumda gündeme dayalı dokuz başlık tartışmaya açılırken, her tartışmaya 22 delege katılım gösterdi.

Kapılar açık

Dört gün süren forumda söz alan Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil, başarılı ve gayretli öğrencilere yardımcı olmak için Medipol’ün her zaman kapıları ardına kadar açtığını söyledi. Programda konuşan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Hatice Deniz Genç ise katılımcılara hedefledikleri yolda kararlı olmanın önemini kendi hayat tecrübelerinden örnekler vererek anlattı.

Yeditepe‘den kariyer festivali

Yeditepe Üniversitesi’nin her yıl düzenlediği Kariyer Festivali’19 ‘Geleceğin Dünyasında Kariyer Fırsatları’ konsepti ile dün başladı. 8 Mart akşamına kadar sürecek olan etkinliklerde, öğrencilerin meslekteki ilk adımlarını üniversiteyi bitirmeden atmaları amaçlanıyor. Üniversitenin Kayışdağı’ndaki 26 Ağustos yerleşkesinde gerçekleşen festivale 200’den fazla firmanın temsilcileri ile mezun olan öğrenciler de katılıyor. İş ve staj başvurularının alınması fırsatının da sunulduğu etkinlikte, öğrenim hayatı devam eden öğrencilerin kariyerlerinin yol haritasını çıkarma konusunda önemli ipuçları veriliyor. Sektör liderinin yaptığı sunumlarla renklenen etkinlikte öğrencilere, geleceğin kariyer fırsatları sunuluyor.

FSM’de Psikoloji Günleri 9-10 Mar’ta

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Kulübü tarafından farklı temalarla düzenlenen Psikoloji Günleri, bu yıl “Farkındalık” temasıyla 6. kez öğrencilerle buluşuyor. Farkındalık alanında uzman akademisyenlerin konferansları, dinletiler ve atölye çalışmalarından oluşan etkinlik 9-10 Mart tarihlerinde üniversitenin Haliç Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek. Etkinliklerin başlama saati ise 10.00 olarak açıklandı.

İnsani Değerler Ödülleri sahiplerini buldu

Üsküdar, 24 altın değeri yaşatıyor

Üsküdar Üniversitesi, özünde 24 Altın Değer kategorisinde Yüksek İnsanî Değerler Ödüllerini topluma kazandırıyor. Adalet, şefkat ve merhamet, dürüstlük, şeffaflık, cesaret, empati ve sorumluluk, güven ve sadakat, utanma, alçakgönüllülük, yardımlaşma, helalleşme, selamlaşma, içtenlik, bağışlama, cömertlik, fedakârlık, minnettarlık, çoğulculuk, katılımcılık, özgürlükçülük, hesap verebilirlik, uzlaşmacılık, yenilikçilik ve vefa gibi 24 altın değeri yaşatmak amacıyla her sene verilecek olan ödüllerin bu yıl dördüncüsü takdim edildi.

Anlamlı mesajlar

Üsküdar Üniversitesi jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, bu yıl merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin adına değerli eşi Ursula Sezgin, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve Çini Sanatçısı Mehmet Gürsoy’a ödüller verildi. Törende konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bir toplumu ayakta tutan bağın ortak ideal ve hedefler, ortak tarihi değerler ve ortak kültürel değerler olduğunu belirterek, “Bu üç alanda ortak değerleri olursa o toplum bir ve beraber olabilir. Bu değerler ortak görünmeyen bağlardır” dedi.

Gururlandıran ödüller

İslam Bilim Tarihine katkıları dolayısıyla 30 Haziran 2018’de hayatını kaybeden bilim insanı merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin için Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya’ya ödülü takdim edildi. İkinci ödül, Darülaceze Başkanlığı’na sunuldu. Çini sanatçısı Mehmet Gürsoy’a da, “sanata katkı” ödülü takdim edildi. Son ödül ise hazine olarak bilinen Göbeklitepe’yi dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’e takdim edildi. Törene katılamayan Ferit Şahenk’in ödülünü, Doğuş Holding CEO’su Hüsnü Akhan aldı.

Başarılı öğrenciler bir ay ABD’de eğitim aldı

İbn Haldun Üniversitesi öğrencilerinin uluslararası bilgi, görgü, yetenek ve eğitimlerini geliştirmek ve gelecekteki kariyerleri için benzer programlar yaz döneminde de devam edecek.

İbn Haldun’da başarının ödülü eğitim oldu

İbn Haldun Üniversitesi’nde hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademik eğitimlerinin bir bölümünü yurt dışında alıyor. Üniversitenin sunduğu bu fırsat tamamen ücretsiz olup, öğrenciler program kapsamında aynı zamanda yabancı dillerini geliştirme fırsatı elde ediyor.

Kış programı

İbn Haldun Üniversitesi ve ABD’nin önde gelen üniversitelerinden George Mason Üniversitesi iş birliğiyle, Uluslararası Ofis Daire Başkanlığı tarafından organize edilen 2018-2019 Akademik Yılı Yoğunlaştırılmış Kış Programlarının ilki, 20’yi aşkın başarılı öğrencinin katılımıyla şubat ayında gerçekleştirildi.

Büyük fırsat

Program kapsamında İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler, George Mason Üniversitesi ve civarındaki akademik kurumlarda görev yapan dünyaca tanınmış öğretim görevlilerinden üniversitenin kampüsünde ders aldı. Ayrıca sosyal ve beşerî bilimlerin güncel ve önemli meseleleri hakkındaki atölye ve seminerlere katılan öğrenciler, akademik yazı yeteneklerini geliştirme imkânı da buldular.

“Çok yönlü katkı sunuyoruz”

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk yaptığı değerlendirmede, “Amerika’nın önde gelen akademik, entelektüel ve toplumsal paydaşlarıyla işbirliği yaparak üniversite öğrencilerimizin ruhsal, duygusal ve entelektüel olarak çok yönlü gelişimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz” dedi. Şentürk, “Küresel ölçekte başarılar peşinde koşacak geleceğin sosyal bilimcileri olmaya aday öğrencilerimiz, bu vesileyle alanlarında dünya çapında kendini ispat etmiş akademisyenlerle irtibat kurabilecek beceriler geliştirmeye çalışıyorlar. Amerika’da sosyal bilim alanlarındaki son gelişmelerden haberdar olmalarının yanı sıra, İngilizce araştırma ve yazma teknikleri gibi başlıklarda uzmanların gözetiminde seminer ve atölye çalışmaları yapmakta, kurumsal gezi ve akademik ziyaretler gerçekleştirmektedirler” diye konuştu.

Bezmialem’i gururlandıran ödül

Bezmialem Vakıf Üniversitesi öğrencileri başarılarına bir yenisini daha ekledi. 6. Marmara Pediatri Kongresi’nde, Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencilerinden Batuhan Pişet “En İyi Poster Bildiri Ödülü”ne layık görüldü.

Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen kongrede Pişet, “Pediatrik Sepsis Vakalarında Mortalite Risk Faktörleri” başlıklı bildirisi ile üniversitesinin gururu oldu. Bezmi Alem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, en iyi poster bildiri ödülünü alan Batuhan Pişet’e tebriklerini ileterek başarılarının devamını diledi.

Ticaret’ten proje yarışması

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılabileceği Sosyal bilimler ve Mühendislik – Mimarlık alanlarında ayrı kategorilerde proje yarışması düzenliyor. Başvurular, öğrenciler tarafından bireysel olarak yapılabileceği gibi ekip halinde de yapılabilecek. Başvuru yapılacak projeler fikri veya uygulama ve geliştirme düzeyinde olabiliyor. Proje yarışması başvurularında; projenin kim ve kimler tarafından sunulduğu, projenin adı, projenin konusu, projenin amacı, projeden beklenen fayda, proje fikri düzeyde ise geliştirilebilirliği, proje uygulama ve geliştirme aşamasında ise proje çıktıları, projeye dair görseller (poster, grafik, tablo, simge vb. bilgiler), içeren bir dosya hazırlanıp üniversitenin Sütlüce ve Küçükyalı kampüsündeki Teknoloji Transfer Ofislerine (TTO) teslim edilebilecek.