Üniversitelerde de maske yasağı kalktı mı?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar üniversite öğrencilerine müjdeli haberi verdi.
YENİ AKİT ANKARA
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar üniversite öğrencilerine müjdeli haberi verdi. Özvar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.