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Korona Virüs Üniversitelerde de maske yasağı kalktı mı?
Korona Virüs

Üniversitelerde de maske yasağı kalktı mı?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar üniversite öğrencilerine müjdeli haberi verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 18:07:00 -
Üniversitelerde de maske yasağı kalktı mı?

YENİ AKİT  ANKARA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar üniversite öğrencilerine müjdeli haberi verdi. Özvar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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