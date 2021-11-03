Üniversitelerde aşılama oranı yüzde 79’u geçti

YÖK Başkanı Erol Özvar, 8 milyon 240 bin 997 üniversitelinin yüzde 79.21’inin aşılandığını duyurdu. Üniversitelerde akademik personel olarak görev yapanların yüzde 93,27’si idari personelin de yüzde 90.70’i aşılandı.

Üniversitelerde gerçekleşen başarılı aşı çalışmasını değerlendiren Eğitimci-Yazar Tarık Sezai Karatepe, “Umarız geride kalan yüzde 21’lik kesim de kısa sürede aşısını olur. Üniversitelerimizde yakalanan bu aşılanma oran hiç de azımsanmayacak kadar çok önemli. Bu oranlar pandeminin başında uzaktan eğitim gören öğrencilerimizin yüz yüze eğitime ne kadar hevesli ve istekli olduklarını da gösteriyor. Uzaktan eğitimin vermiş olduğu zorlukları ülkece yaşıyoruz. Gençlerimiz arkadaşlarından, öğretmenlerinden uzak bir eğitimin olmayacağını gördü. Bu yüzden aşılanma oranı daha da artacaktır” dedi.