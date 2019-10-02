Üniversitelerde akademik istihdam fırsatı
Kamuda istihdam edilmek üzere alınacak personellerle ilgili ilanlarda başvuru süresi dolanların yanı sıra fırsatların devam ettiği kuruluşlar da var.02 Ekim 2019 Çarşamba 12:47
Kamuda istihdam edilmek üzere alınacak personellerle ilgili ilanlar geçen ay art arda kamuoyuna açıklandı. Bugüne kadar 5 bakanlığın yanı sıra bazı kamu kuruluşları ile üniversiteler alım için sayı ve şartları ilân etti. Başvuru süresi dolanların yanı sıra fırsatların devam ettiği kuruluşlar da var. Bunlar arasında yer alan üniversitelerden seçtiklerimiz ise şöyle:
Üniversite adı Sayı Son mür. tarihi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. 487 2 Ekim
Gümüşhane Üniversitesi 13 2 Ekim
Karadeniz Teknik Üniversitesi 31 3 Ekim
Bursa Uludağ Üniversitesi 13 4 Ekim
Şırnak Üniversitesi 14 4 Ekim
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 32 4 Ekim