Üniversitelerde akademik istihdam fırsatı

Kamuda istihdam edilmek üzere alınacak personellerle ilgili ilanlar geçen ay art arda kamuoyuna açıklandı. Bugüne kadar 5 bakanlığın yanı sıra bazı kamu kuruluşları ile üniversiteler alım için sayı ve şartları ilân etti. Başvuru süresi dolanların yanı sıra fırsatların devam ettiği kuruluşlar da var. Bunlar arasında yer alan üniversitelerden seçtiklerimiz ise şöyle:

Üniversite adı Sayı Son mür. tarihi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. 487 2 Ekim

Gümüşhane Üniversitesi 13 2 Ekim

Karadeniz Teknik Üniversitesi 31 3 Ekim

Bursa Uludağ Üniversitesi 13 4 Ekim

Şırnak Üniversitesi 14 4 Ekim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 32 4 Ekim