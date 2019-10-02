Üniversitelerde akademik istihdam fırsatı

Kamuda istihdam edilmek üzere alınacak personellerle ilgili ilanlarda başvuru süresi dolanların yanı sıra fırsatların devam ettiği kuruluşlar da var.

02 Ekim 2019 Çarşamba 12:47
Üniversitelerde akademik istihdam fırsatı

Kamuda istihdam edilmek üzere alınacak personellerle ilgili ilanlar geçen ay art arda kamuoyuna açıklandı. Bugüne kadar 5 bakanlığın yanı sıra bazı kamu kuruluşları ile üniversiteler alım için sayı ve şartları ilân etti. Başvuru süresi dolanların yanı sıra fırsatların devam ettiği kuruluşlar da var. Bunlar arasında yer alan üniversitelerden seçtiklerimiz ise şöyle:

Üniversite adı                                      Sayı        Son mür. tarihi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv.          487        2 Ekim

Gümüşhane Üniversitesi                      13          2 Ekim

Karadeniz Teknik Üniversitesi               31          3 Ekim

Bursa Uludağ Üniversitesi                    13           4 Ekim

Şırnak Üniversitesi                                14          4 Ekim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi               32          4 Ekim

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  1. Kamuda istihdam
  2. personel
  3. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
  4. Gümüşhane Üniversitesi
  5. Karadeniz Teknik Üniversitesi
  6. Bursa Uludağ Üniversitesi
  7. Şırnak Üniversitesi
  8. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

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