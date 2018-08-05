Üniversiteler tercih günlerine hazır

14 Ağustos akşamına kadar devam edecek olan tanıtım günlerinde şehir dışından gelecek adaylara yurtlarını açan da var, ücretsiz servis sağlayan da. Bu yılki tanıtımlarda internet dünyasının tüm imkânlarını seferber eden üniversiteler aday kapma yarışının da farklı söylemler geliştirdi. ‘EN İYİSİ BENİM’ demenin sorumluluğunu taşıyarak adaylara seslenenler kadar sadece ‘kontenjanım dolsun da gerisini düşünürüz’ düşüncesiyle hareket edenler de oluyor. En az 600 bin lira ile 3 -4 milyon lira arasında değişen tanıtım bütçelerini yıl boyunca kullanan üniversiteler; radyo, televizyon, gazete, sosyal medya, internet portalları, fuarlara katılım ve açık hava ilanları ile aday çekme yarışına katıldı. Bu yılki yarışta internet ile Açıkhava ilanlarının öne çıkması dikkat çekti.

ADAYLARA YAKIN MARKAJ

14 Ağustos akşamına kadar akademisyenleri, mezun öğrencileri ve diğer görevlileri ile aday öğrencilere sunumlar yapacak olan üniversiteler , ‘neden bizim üniversite tercih edilmeli?’ sorusuna en iyi cevabı verme yarışında olacak. Kampüslere gitmek isteyen adaylar için ücretsiz servis imkânları bu hafta da sağlanacak. Hedefinde, adayları yakın markaja alıp en iyi puanlı öğrenciyi kapma planı olanlar burs, beslenme, barınma, spor, sağlık ve sosyal imkânlarını bir bir yerinde anlatıyor. Fakültelerin sınıf ve laboratuvarlarını öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları gibi pek çok konuda bilgilendirme yapan akademisyenler ise açıklanan puanlar ve yeni uygulamalara göre bilgilerini güncelleyerek adaylara sesleniyor.

SOSYAL MEDYA BAŞTACI OLDU

Özellikle vakıf üniversiteleri arasındaki rekabetin zirve yaptığı bugünlerde sosyal medyanın etkisi de net bir şekilde görülüyor. Kurulan özel ekipler, sosyal medya üzerinden adayların tüm meraklarını gideriyor. Şehir dışından gelen öğrenci adaylarını aileleriyle birlikte kampus içinde ağırlayan hatta yurtlarında ücretsiz konaklatan üniversiteler de var.

FUAR DOPİNGİ

Bu yılki Üniversite Tercih Fuarları adayların hayal edip düşündükleri fakülteyi tanıyabilmeleri için büyük bir fırsat oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi üniversitelerin yoğun olduğu iller dışında düzenlenen fuarlara akın eden Anadolu gençleri, Türkiye genelindeki vakıf ve devlet üniversitelerini ile meslek yüksekokulları ve yurtdışından uluslararası üne sahip üniversiteleri tanıma imkânı buldu. Haftasonu İstanbul’da devam eden fuarı fırsat bilen adaylar arzu ettikleri üniversitelerin standlarında sordukları sorulara cevap buluyor. Adayların tüm üniversitelerle yüz yüze görüşebildiği fuarlarda üniversite Rektörleri ile tanışma toplantıları, akademisyenlerle soru cevaplı görüşmeler, doğru tercihin püf noktaları, yeni kurallar, meslek seçimi, kariyer planlama seminerlerine katıldılar.

KUSURSUZ KARİYER OLUR MU?

Üsküdar Üniversitesi, Üniversite Tercih Fuarında üniversite adaylarına yol gösteriyor. Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy, tercih yapacak adaylara “Kusursuz Kariyer Yoktur” başlıklı bir seminer veriyor.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde önceki gün başlayan ve bugün sona erecek olan üniversite Tercih Fuarı adaylarla buluşma noktası oldu. Adaylar, Üsküdar Üniversitesinin standını üç gün boyunca 10:00-18:00 saatleri arasında ziyaret etti. Üniversitenin uzmanları, adaylara rehberlik hizmetinin yanı sıra bölümler hakkında bilgi verdi. Bugün 12:30-13:00 saatleri arasında Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Swevil Atasoy aday öğrencilerle buluşacak. Prof. Dr. Atasoy, tercih yapacak adaylara “Kusursuz Kariyer Yoktur” başlıklı bir seminer verecek.

EN ÇOK RAĞBET GÖREN FAKÜLTELER

HUKUK

Gerek kontenjanların dolması, gerekse de yüksek taban puanlar nedeniyle Hukuk bölümleri birçok adayın önceliği oluyor. Son yıllarda adayların hukuk fakültesine tercih listesinde yer verme ortalaması 8 civarında seyrediyor. Yine son yıllarda devlet üniversitelerinin Hukuk programlarında en düşük taban puan 400, en yüksek taban puanı ise 530 civarında gerçekleşti. Bu durum vakıf üniversitelerinde 250 ile 525 puan aralığında yansıdı.

Hukuk Bölümü Kontenjanı En Yüksek Devlet Üniversiteleri

Ankara Üniversitesi - İstanbul Üniversitesi - Gazi Üniversitesi - Marmara Üniversitesi -Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Bölümü Kontenjanı En Yüksek Vakıf Üniversiteleri

Yakın Doğu Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi -Lefke Avrupa Üniversitesi -Maltepe Üniversitesi - Atılım Üniversitesi

Hukukta en iyiler

İstanbul Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

İKTİSAT VE EKONOMİ

İktisadi, finansal ve toplumsal kararların fayda ve maliyetlerini değerlendirme ve bunları yorumlamayı sağlayan bir karar verme bilimi olan İktisat (Ekonomi); İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde en fazla tercih edilen programlar arasında yer alıyor. Toplam kontenjanı 20 bini aşan bu bölümde en yüksek taban puan 500 seviyesindeyken, kontenjan doluluk oranı yüzde 90’nı geçiyor. İktisat bölümünde son 7 yılda yıllık ortalama yüzde 7’lik bir büyüme söz konusu.

İktisat Kontenjanı en yüksek olan 3 devlet üniversitesi

İstanbul Üniversitesi - İstanbul Üniversitesi İktisat (İ.Ö.) -Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat

İktisat kontenjanı en yüksek olan 3 vakıf üniversitesi

Sabancı Üniversitesi -İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi -Beykent Üniversitesi

KONTENJANI EN GENİŞ OLAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

Anadolu Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi