Üniversiteler sadece meslek kazandırmıyor

Bu durum, adayların tercih dönemini en az üniversite sınavı kadar önemli hale getiriyor. Uzmanlar, haziran ayında üniversite sınavına giren ve 29 Temmuz akşamına kadar hayatlarının en önemli tercihlerinden birini yapacak olan öğrencilere kendilerini çok yönlü olarak geliştirecek üniversiteleri seçmeleri önerisinde bulunurken, bizler de bu süreçte en tutarlı mesajları paylaşmayı hedefl iyoruz. Üniversiteler kimliği şekillendiren kurumlar olduğu için birçok iş alanında aynı mesleğe sahip adaylar değerlendirilirken öncelikle hangi üniversiteden mezun olduğuna bakılıyor. Bu durum; bir mesleği ne kadar iyi bildiğinin yanında günceli takip etme, iletişim becerileri, sorumluluk, entelektüel kapasite gibi özgeçmişte yazmayan özellikleri de tahmin etmek için önem arz etmekte. Bazı üniversiteler ise öğrencilerine kazandırdıkları bu bakış açılarıyla fark oluşturmakta. Tabi ki üniversiteler sadece meslek kazanılan bir yer değildir. İyi bir üniversite üzerinden verilen eğitim gençlerin çok yönlü gelişmelerinin de anahtarı olabiliyor. Bu anahtarı en iyi şekilde kullanmasını bilenler, temel becerileri iyi kazanmanın yanı sıra girişimci, kariyer gelişimi odaklı ve üretken kişilikler olarak toplumda statü kazanırlar.



İYİ BİR ÜNİVERSİTENİN SIRRI



Eğer bir üniversitenin ders programları zengin ve güncel ise orada okuyan öğrenciler de güçlü ve mutlu olur. Alanla ilgili uzmanlık derslerinin yanında farklı bakış açıları kazandıracak seçmeli dersler ve yan dal-çift ana dal imkânları da bu gücün sürekliliğinde lokomotif rol oynar. Üniversite eğitiminde üniversitenin kurumsal kimliği ve akademik kalitesi mezunların kariyerlerinin belirleyicisidir. Akademik kalitenin ön koşulu öğretim üyelerinin bilimsel çalışmaları, yürüttükleri projeler ve benzeri özellikleridir. Üniversitelerin eğitim kaliteleri birinci sırada olmak üzere burs, yurt, yemek, kütüphane, ulaşım gibi özellikleri de iyi araştırılmalıdır. Adaylar, bunları mutlaka Üniversitelerin web sayfalarından incelemeliler ve yaptıkları listeleri buna göre şekillendirmeliler. Tabi ki adaylar çok sayıdaki seçeneği iyi değerlendirerek tercih yapmalılar. Adayların bireysel özellikleri, ilgi duydukları meslek, istekleri beklentileri, aile koşulları, ulaşım koşulları, ekonomik durum, öğrencinin seçtiği üniversiteden ve bölümden beklentileri, öğretim üyesi sayısı ve kalitesi, yabancı dilde eğitim, kurumsal özellikler de iyi bir üniversitenin en bariz özellikleri olarak öne çıkıyor. Sonuçta, ‘Öğrenci Dostu’ anlayışıyla eğitim veren modern eğitim kurumları her daim ilgi görür. Ayrıca araştırma üniversitesi olma özelliği de başarının temsilinde rol oynayan önemli faktörlerden birisidir.



ÖSYM’NİN EN İYİ HİZMETİ



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar ilk heyecanlarını geride bırakırken, ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlandığı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle okuyanlar adım adım tercihlerini somutlaştırmaya başladı. ÖSYM’nin yayımladığı 2019 YKS tercih kılavuzunda Tablo - 3’te ve Tablo - 4’te üniversitelerin ve bölümlerin taban puanları le başarı sıralamalarına yer veriliyor. Her adayın tercih listesi taslaklarında bu tabloları dikkate almalarını öneriyoruz.



TERCİH ROBOTU KOLAYLIĞI



Aday öğrenciler, YÖK Atlas tercih robotu sistemi üzerinden, geçtiğimiz yılların taban puanlarını görüntüleyebiliyor. YKS tercih robotu, birçok öğrencinin bölüm tercihlerinde önemli bir yer tutacak. Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal alanlardan girdikleri YKS sonrası elde ettikleri sonuçlara göre belirli bir puana sahip olan öğrenciler, buna göre tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih edebilecek. YÖK’ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Siteme girerek yararlanmak isteyenler şu sonuçları görebiliyor: Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.



İKİ YENİ MODÜL EKLENDİ



YÖK Atlas programına, 2019-YKS sonrasında tercih yapacak adaylar ile eğitim camiasındaki yönetici ve araştırmacılar için faydalı olacağı düşünülen “Meslek Atlası” ve “Tercih Atlası” olmak üzere iki yeni modül daha eklendi ve adaylara üniversite tercihleri için adeta “dijital kariyer rehberliği” hizmeti sunulmaya başlandı.



NASIL ULAŞILACAK?



Önlisans ve lisans seviyesindeki tüm meslekler ile ilgili tabloların yer aldığı ve http://yokatlas.yok.gov.tr adresinden kullanıma sunulan “Meslek Atlası” sayesinde adaylar, tercih edecekleri mesleğe yönelik tüm bilgilere ulaşabiliyor. EĞİTİMCİLERDEN REHBERLİK YARDIMI Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmaya başlayan öğrencilere, 13 bin 985 eğitimci tarafından tercih danışmanlığı hizmeti sunulduğunu açıkladı. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere, üniversite tercihlerini yaparken tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanmaları tavsiyesinde bulundu. Tercih sürecinde öğrenci ve velilerin yanında olduklarını belirten Selçuk geçtiğimiz günlerde şu mesajı verdi: “YKS sonuçları açıklandı, öğrencilerimize tercih danışmanlığı hizmeti sunmak için 3 bin 960 komisyonda 13 bin 985 personelimiz ile öğrenci ve velilerimizin yanındayız. Öğrencilerimize, rehberlik alarak tercih yapmalarını önerir, öğretmenlerimize yol arkadaşlıkları için çok teşekkür ederim.”