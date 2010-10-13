Üniversiteler kılık kıyafet bekçisi olamaz

Girişimciliğin en önemli gereklerinden birinin “hür düşünce” olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, kafalar ne kadar özgür olursa düşüncelerin de o kadar güçlü olacağını, özgürlüğün önü açıldıkça girişimciliğin gelişeceğini dile getirdi. Bugün dünyada, gıda, su, enerji güvenliği, döviz kuru ve işsizliği nasıl çözeriz sorularına cevap aranırken, Türkiye’de üniversitelerde kılık kıyafet konusunun tartışıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Enerjimizi o kadar lüzumsuz şeylere veriyoruz ki... Doğru şeyleri tartışmalıyız, başörtüsü konusuna takılıp kalmamalıyız” dedi. Başörtüsü konusunun vicdanını sızlattığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, sorunun bireysel özgürlükler çerçevesinde çözülmesi gerektiğini söyledi. “Birisinin başörtüsü var diye eğitim hakkının elinden alınmasını ben kesinlikle kabul edemiyorum. Üniversite kılık kıyafetin bekçisi olamaz” diyen Hisarcıklıoğlu, Cumhuriyetin Türk insanına kazandırdığı en önemli şeyin fırsat eşitliği olduğunu, bunun sağlanması gerektiğini kaydetti. Gençlerin başlarına ne örttüklerine değil, başlarının içini nasıl doldurduklarına bakılması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Bu üniversiteye herkes özgürce, başı açık ya da kapalı girecektir” dedi.