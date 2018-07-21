Üniversiteler kaç DGS puanı ile öğrenci alıyor?

Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 21 Temmuz itibariyle yapıldı. DGS sınavına girenlerin merakla beklediği DGS 2018 sınav sonuçları16 Ağustos’ta açıklanacak. Peki üniversitelerin hukuk bölüm puanları 2018 ne? Hukuk Fakülteleri kaç DGS puanı ile öğrenci alıyor?



Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, daha önce ÖSYM’nın yayınladığı kılavuzda yer almıştı. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.