Üniversiteler Diyarbakır annelerine neden destek vermez?

Bilindiği gibi çocuklarını PKK’nın dağa kaçırdığı anneler aylardır Diyarbakır HDP binası önünde eylem yapıyorlar. Eylem üçünü yılına girdi. Bu anne ve babaları soylu direnişlerinden dolayı kutluyoruz. Onların bu cesur tavırlarını destekliyoruz. Bu annelere sayın Cumhurbaşkanımız ve Diyanet İşleri Başkanımız bizzat giderek destek verdiler. Ama Türkiye’de yarısı devlet yarısı vakıf 207 üniversite var. Hatta bunların bazılarının rektörü İHL’li ve İlahiyatçı. Ama ne hikmettir bilinmez YÖK’ten ve üniversitelerden bu mazlum anneleri destekleyen hiçbir ses çıkmıyor!!!?

Halbuki bu üniversitelerden her gün üç kişi bu kadınları ziyaret edip onlara karanfil verse PKK ve HDP güneş görmüş buz gibi erir. Bu üniversitelerin hemen hepsinde “Kadın Sorunları Araştırma merkezleri” var. Bu merkezler ne iş yaparlar? Bu anneler konusunda sosyolojik araştırmalar yapabilirler, tezler yazdırabilirler.

Refah-Yol hükümeti zamanında RP’li bir milletvekilinin (aslında yanlış olmayan) bir cümlesi için zamanın YÖK başkanı Kemal G’nin emriyle bütün üniversiteler Bremen mızıkacıları gibi hep bir ağızdan bildiri yayınlamıştı. (Laiklik elden gidiyor, irtica hortluyor.) O tarihte benim de Öğr. Gör. olduğum G.O.P. Üniversitesi Rektörlüğü de kerhen benzer bir bildiri yayınlamak mecburiyetinde kalmıştı.

Hadi diyelim bir önceki YÖK başkanı anneleri desteklemeye müsaade etmezdi. O zaten makama babasının ve kayınbabasının adından dolayı atanmıştı. En rahat bir dönemde başkan olmasına rağmen iki dönemi malayaniyle iştigal ederek boşa harcadı. Bakalım yeni başkan bu annelere destek verecek mi?

Reis diyor ki: Ulaştırma ve sağlıkta büyük hamleler yaptık ama eğitimde ve kültürde aynı başarıyı gösteremedik. Üniversitelerin hali böyle olunca gösteremeyiz elbette ki. Bu durumda Akif’in şiiri akla geliyor:

“Bir alay mekteb-i ali denilen yerler var,

Sorunuz, bunlara millet ne verir? Milyonlar,

Şu ne? Mülkiye, Bu? Tıbbiye, Bu? Bahriye,

O ne? O mu? Baytar, Bu Ziraat, Şu? Mühendishane,

Çok güzel hiçbiri hakkında sözüm yok. Yalnız,

Ne yetiştirdi ki bunlar acaba? Anlatınız,

İşimiz düştü mü tersaneye yahut denize,

Mutlaka adetimizdir koşarız İngiliz’e,”

Hendek-çukur olayları sırasında devlete karşı yasadışı bildiriye imza atan öğretim üyeleri mahkeme kararlarıyla göreve döndüler. Hainliklerine devam ediyorlar.

Yeni YÖK Başkanı’ndan önce kendisinin bizzat gidip bu annelere destek vermesini, sonra da bunu rektörlerden beklemesini istiyoruz.

Aksi halde koltuğu boşuna işgal etmesinler.