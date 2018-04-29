Üniversiteler böyle bölünecek... Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda soruları yanıtladı.

"DERT YİNE İDEOLOJİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Üniversitesi öğrenci sayısı itibariyle, nicelik nitelik yakalamamız lazım. İstanbul Üniversitesi bir marka, markayı ortadan kaldırmıyoruz. Önce İbni Sina söz konusu oldu. Arkadaşlarla müzakere ettik, kaldırdık. Bir tarafta İstanbul Üniversitesi, bir tarafta İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi markasını koruyor. İkisinde de 50 bin civarında öğrenci olacak. Dert yine ideolojik. Her şeyde ideolojik yaklaşımdan uzak olacağız. Nicelik mi arayacağız, nitelik mi buna bakacağız. Dert yine ideolojik. Efendim bunlar da işte bizim camiadan.' Kusura bakmasınlar, bizim camia, şu camia, bu camia diye bir şey yok. Her şeyde ideolojik yaklaşımdan uzak, dürüst olacağız. Biz nitelik mi arayacağız, yoksa nicelik mi arayacağız, biz buna bakıyoruz" dedi.





