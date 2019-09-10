Üniversiteler 191 bin öğrenci daha bekliyor

ÖSYM’nin geçen hafta açıkladığı ve 5 Eylül’de başlayan ek yerleştirme tercih günlerinde sona yaklaşıldı. Bu yıl, lisans programlarında 66 bin 974, ön lisans programlarında 124 bin 166 olmak üzere toplamda 191 bin 140 kontenjan için adaylar tercihte bulunma şansını yakaladı. Uzmanlar, son 24 saate girilirken, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

6 Ağustos’ta açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından tercih yapan 1 milyon 113 bin 640 adayın 409 bin 587’sini lisans programlarına, 343 bin 874’ü ise ön lisans programlarına yerleştirildi. 753 bin 461 aday için kayıt günleri sona ererken şimdi sırada ek yerleştirme dönemi var. 2019-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2019- YKS merkezi yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar için yeni bir fırsatın olduğunu kaydeden uzmanlar, ek yerleştirmede lisans programlarında 66 bin 974, ön lisans programlarında 124 bin 166 olmak üzere toplamda 191 bin 140 kontenjanın yarın akşama kadar belirlenecek tercihlerle dolabileceğini kaydetti.

Adayların ek yerleştirme dönemini kendileri için bir fırsata dönüştürebileceğinin altını çizen uzmanlar, www.osym.gov.tr adresinde yer alan 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda ek kontenjanlar, taban puanlar ve özel koşullarla ilgili bilgilere ulaşabileceklerini kaydetti.

Adaylar puanının üstündeki yeri tercih edemiyor

Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo-4’teki lisans programlarını, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecekler.

Adaylar, merkezi yerleştirmeden farklı olarak ek yerleştirmede puanının üstünde yer alan bölüm ve programları tercih edemeyecek. Bu arada kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan yani kılavuzda puanı gözükmeyen programları ilgili puan türünde yerleştirme puanını hesaplandı ise tercih etme hakkına sahip olabilecekler.

Bu uyarılara dikkat

l Merkezi yerleştirmede olduğu gibi Ek Yerleştirme tercihleri içinde de dikkat edilmesi gereken bazı kurallar olduğunu hatırlatan Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, şu mesajları verdi:

l Ek yerleştirme tercihlerinizi 11 Eylül Çarşamba günü gece yarısına kadar yapabilirsiniz.

l Ek yerleştirme ücreti 20 liradır. Ek yerleştirme ücretini 12 Eylül 2019 tarihi saat 23:59’a kadar yatırabilirsiniz. Ek yerleştirme ücretini yatırmadığınızda tercihleriniz geçersiz sayılacaktır.

l Merkezi yerleştirmede olduğu gibi ek yerleştirmede de 24 tercih yapma hakkınız var. Tercih yapma hakkınız bulunan tablolardan 24’ü geçmemek üzere istediğiniz sayıda tercih yapabilirsiniz.

l 2019-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmeniz için 2019-YKS yerleştirme puanlarınızın hesaplanmış olması ve merkezi yerleştirme ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olmanız gerekmektedir.

l 2019-YKS’de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş iseniz ek yerleştirmede tercih yapabilirsiniz.

Özel koşulları inceleyin

Yükseköğretim programları için merkezi yerleştirmede yer alan özel koşullar ek yerleştirme içinde geçerli olduğundan, adayların tercihlerini göndermeden önce kılavuzda yer alana özel koşullar ve açıklamalar kısmını mutlaka incelemesi gerekiyor. Bir aday, tercih ettiği bölüm veya programda yer alan özel koşulu sağlamazsa kayıt yapma hakkına sahip olamayacak.