Üniversiteden 51 yaşında dereceyle mezun oldu

YALOVA (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Kültür ve Turizm Bakanlığı minyatür ve ebru sanatçısı 51 yaşındaki Suna Selma Koçal, Yalova Üniversitesinden fakültesinde dereceye girerek mezun oldu.

Eski Yalova Belediyesi başkanlarından Yakup Koçal'ın eşi, 3 kız annesi Koçal, dönemin Yalova Üniversitesi rektörünün de teşvikiyle 2015 yılında sınava girerek Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları Bölümünü kazandı.

Okula kaydını yaptıran Koçal, çocukları yaşındaki öğrencilerle aynı sıralarda öğrenim görerek 4 yıl sonra mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kızlarının yaşları 17, 26 ve 31 olan Suna Selma Koçal, Sanat ve Tasarım Fakültesinde en başarılı 10 öğrenci arasında yer aldığını söyledi.

Yükseköğrenim sürecinde ailesinin her zaman kendisini desteklediğini belirten Koçal, "Benim gibi büyük heyecan duydular. Üniversite sınavına girişteki beraberlikler ve o heyecanları, sonra 4 sene boyunca sınavların telaşlarını benimle beraber yaşadılar, paylaştılar." dedi.

Koçal, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak 10 yıldır eğitmenlik yaptığını dile getirerek, üniversite hayatının çok farklı olduğunu ve genç sınıf arkadaşlarının kendisine önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Yeni nesilden çok şey öğrendiğini anlatan Koçal, "Onların da benden faydalandığı çok şeyler oldu. Benim için gerçekten de ikinci hayat gibi. Bambaşka bir bakış açısı, başka bir ufuk açtı bana çünkü gerçekten de globalleşen, küçülen, bu kadar farklılaşan bir dünyada böyle gençlerin bana öğrettiği şeyler çok büyük oldu." ifadelerini kullandı.

- Kızlarından biri de liseyi bitirdi

Koçal, üniversite okumanın, evlenmeden önce de hayali olduğunu ancak önceliği ailesine verdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Çocuklarımı büyütüp okuttum. İşte benim küçük çocuğum, şu anda lise mezuniyeti olacak. İki gün arayla kep törenimiz var. Lise mezuniyetini yaşıyor şimdi. Ortanca çocuğum diş hekimi. O da ortodonti doktorasını yapıyor. En büyük kızım İngilizce mütercim tercüman. Onların, zamanında yaşadığı heyecanı şimdi benim yaşamam, o bakımdan bir güzellik."

Almanya'da doğup büyüdüğünü ve annesinin Alman olduğunu ifade eden Koçal, Türkçeyi Türkiye'ye geldikten sonra öğrendiğini belirtti.

Koçal, şimdiki hedefinin yüksek lisans yapmak olduğunu aktararak, bunun için Yalova Üniversitesi ya da Mimar Sinan Üniversitesini düşündüğünü sözlerine ekledi.

Sanat Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serkan Öztürk ise Koçal'ın, fakültenin en üretken öğrencilerinden biri olduğunu, özellikle sosyal sorumluluk çalışmalarıyla okulda iz bıraktığını anlattı.

Koçal'ı başarılı bir öğrenci olarak nitelendiren aynı fakültede görevli Dr. Öğr. Üyesi Sibel Akova, "Arkadaşlarıyla organize çalışabilen, onun dışında diğer grupları da bir araya getiren, takım çalışmasına özendiren bir arkadaşımız. Suna Hanım'ı tanıdığım için hakikaten çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bize ablalık yaptı"

Fakülteyi birincilikle bitiren Dilara Doyan da, sınıf arkadaşı Suna Selma Koçal'ın üniversitedeki eğitim hayatı boyunca kendilerine ablalık yaparak yardımcı olduğunu kaydetti.

Sanat Tasarım Fakültesini ikincilikle tamamlayan Mustafa Bayındır da şöyle konuştu:

"İyi ki böyle birini tanımışız. Hem ebru sanatında çok önemli bir isim hem de insan olarak gerçekten insanları sevip sayan, değer veren birisi. O yüzden onu tanıdığımız için çok mutluyuz ve yaşından dolayı da tecrübelerini rahatça bize aktarabiliyor. Derse aktif olarak katılımı, paylaşmayı sevmesi, derslerin akabinde onları takip etmesi, ödevlerini yerinde yapması, sınavlara, vizelere bizden çok çalışması beni çok şaşırttı. 4 sene boyunca azmine ve hırsına hayranım."