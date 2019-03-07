0553 313 94 23

Üniversitedeki kazada ölen öğrencinin adı Çankaya’da yaşayacak

Çankaya Belediyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde elim bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Psikoloji Bölümü öğrencisi İrem Kütük’ün adını 100.

07 Mart 2019 Perşembe 12:32
Üniversitedeki kazada ölen öğrencinin adı Çankaya’da yaşayacak

Çankaya Belediyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde elim bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Psikoloji Bölümü öğrencisi İrem Kütük’ün adını 100. Yıl Çankaya Evi’ndeki kütüphaneye verecek.


Çankaya Belediyesi, 2018’in Kasım ayında Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde elim bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Psikoloji Bölümü öğrencisi İrem Kütük’ün adını 100. Yıl Çankaya Evi’ndeki kütüphaneye verecek. İrem Kütük’ün adı, ağırlıklı olarak ODTÜ öğrencileri tarafından kullanılan kütüphaneye 9 Mart Cumartesi saat 13.00’de Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşecek törenle verilecek.


İrem Kütük’ün örnek bir öğrenci olarak hayatın farklı alanlarında çalışmalar yaptığını, Çankaya Belediyesinin etkinliklerinde de aktif rol oynadığını ifade eden Başkan Alper Taşdelen, "İrem’in adını özellikle ODTÜ öğrencilerimizin gece gündüz yoğun olarak yararlandığı kütüphanemizde yaşatmak bizim için buruk bir mutluluk. Çok genç yaşta talihsiz bir olayda yitirdiğimiz kardeşimiz okulunun yakınındaki bu kütüphanede sonsuza kadar yaşayacak" dedi.


İrem Kütük, Çankaya Belediyesinin Toplum Gönüllüleri Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirdiği "Mesleki Kütüphane" çalışmasında görev almıştı. ODTÜ öğrencisi, arkadaşları ile Cebeci Çankaya Evi’nde yapılan etkinliğe gençlerin meslek seçimleri konusunda gönüllü olarak destek vermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lise öğrencilerinden Dünya Kadınlar Günü etkinliği
    1. Lise öğrencilerinden Dünya Kadınlar..
    2. Mazlumun sesine uyan!
    3. Minikler sağlık için spor yapıyor
    4. Antalya DOB "Şehitler Oratoryosu"nu..
    5. Antalyaspor'da Galatasaray maçı..
    6. Trabzon’da bir ilk
    7. GTO ile DTSO’dan kardeşlik imzası
    8. Muş’ta “Anka Temel Personel Eğitimi”..
    9. İstanbul’da, başarılı polisler..
    10. Bozbey Bursaspor divan kurulu üyesi..
    11. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA..
    12. Ordu’da heyelan sebebiyle 73 konut..
    13. GÜNCELLEME - Irak'ta Haşdi Şabi..
    14. Aydemir: ‘Mukaddesatımız, ilham..
    15. Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta..
    16. DÜ’de 4 dev paneli ve fuarı düzenlendi
    17. "Süleyman Şah" belgeseli 11 Mart’ta..
    18. Ümraniye’de annesini öldüren genç..
    19. Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne..
    20. Başkan adayı Mutlu Işıksu: “Yenikent’e..
    21. "Akıllı Ulaşım Sistemlerinin..
    22. Başkan Taşlı, Regaip Kandilini kutladı
    23. Ali Koç: "Transfer çalışmaları..
    24. Elazığ’da "Erken Yaşta ve Zorla..
    25. Unutkan Başkentlilerin eşyaları satışa..
    26. GÜNCELLEME - Malatya'da apartmanda..
    27. "18 kadın 1 sergi"de buluştu
    28. Gömdüğü iddia edilen annesini Müge..
    29. Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri..
    30. 5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık