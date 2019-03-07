Üniversitedeki kazada ölen öğrencinin adı Çankaya’da yaşayacak

Çankaya Belediyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde elim bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Psikoloji Bölümü öğrencisi İrem Kütük’ün adını 100. Yıl Çankaya Evi’ndeki kütüphaneye verecek.

Çankaya Belediyesi, 2018’in Kasım ayında Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde elim bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Psikoloji Bölümü öğrencisi İrem Kütük’ün adını 100. Yıl Çankaya Evi’ndeki kütüphaneye verecek. İrem Kütük’ün adı, ağırlıklı olarak ODTÜ öğrencileri tarafından kullanılan kütüphaneye 9 Mart Cumartesi saat 13.00’de Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşecek törenle verilecek.

İrem Kütük’ün örnek bir öğrenci olarak hayatın farklı alanlarında çalışmalar yaptığını, Çankaya Belediyesinin etkinliklerinde de aktif rol oynadığını ifade eden Başkan Alper Taşdelen, "İrem’in adını özellikle ODTÜ öğrencilerimizin gece gündüz yoğun olarak yararlandığı kütüphanemizde yaşatmak bizim için buruk bir mutluluk. Çok genç yaşta talihsiz bir olayda yitirdiğimiz kardeşimiz okulunun yakınındaki bu kütüphanede sonsuza kadar yaşayacak" dedi.

İrem Kütük, Çankaya Belediyesinin Toplum Gönüllüleri Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirdiği "Mesleki Kütüphane" çalışmasında görev almıştı. ODTÜ öğrencisi, arkadaşları ile Cebeci Çankaya Evi’nde yapılan etkinliğe gençlerin meslek seçimleri konusunda gönüllü olarak destek vermişti.