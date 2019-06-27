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Üniversitede yetiştirilen çiçekler Külliye’yi süsleyecek

Iğdır Üniversitesinde yetiştirilen çiçekler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gönderilmek üzere yola çıktı.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:10
Üniversitede yetiştirilen çiçekler Külliye’yi süsleyecek

Iğdır Üniversitesinde yetiştirilen çiçekler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gönderilmek üzere yola çıktı. Gönderilen yaklaşık 100 bin adet çiçek Külliye’nin bahçesini renklendirecek. Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, sera konusunda birçok firmayla rekabet eder durumda olduklarına dikkat çekti.


Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde yetiştirilen kadife, petunya, zinya ve gazanya türü 100 bin adet çiçek Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gönderilmek üzere yola çıktı. Serada yetiştirilen çiçekler sabahın erken saatlerinde özenle hazırlandı. Son kontrollerin yapılmasının ardından TIR’lara yüklenen çiçekler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gönderilmek üzere yola çıktı.


“Sera konusunda birçok firmayla rekabet ediyoruz”


Konuyla ilgili açıklamada yapan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, “seracılık konusunda birçok firmayla rekabet eder konuma geldik. Bu nedenle Külliye’ye teklif sunarak anlaşmamızı yaptık. Bugün de 100 bin adet çiçeğimiz Külliye’ye ulaşmak üzere yola çıktı. Çiçek fidelerini Yalova’dan temin ettik. Ürettiğimiz bu çiçeklerin kalitesi farklı, sürgün verebilen ve kış aylarına kadar dayanabilen özelliğe sahipler. Her bir türün 27’ye yakın tipleri var. Zengin bir türe sahip olan çiçeklerimiz Külliye’yi süsleyecek” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:10
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