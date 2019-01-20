Üniversitede sapkınlık hizmeti!

Süresiz nafaka, çocuk icrası gibi aileyi yok eden uygulamalar devam ederken, toplumu bozmaya yönelik olarak ön plana çıkan LGBTİ çalışmaları hız kazandı. Atılım Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KASAUM) hazırladığı ‘Çocuğum trans olursa?’ ve ‘Çocuğum eşcinsel olursa?’ şeklindeki yönlendirici rehberde eşcinselliğin gayet normal bir şey olduğu ve bu durumun karşılaşıldığı kişilerin nasıl toplumun bir parçası haline getirilmesi gerektiği yönünde bilgiler verildi. KASAUM’un internet sitesinde kuruluş amacı olarak belirtilen ‘kadın sorunları ve cinsiyet eşitsizliğine karşı toplumsal duyarlılık geliştirmek’ ilkesi ile ilgisi olmayan LGBTİ propagandası tepki çekerken, aile kurumu da yıpratılıyor.

LGBTİ normalleştiriliyor

Batı toplumlarında başta orduların yapısı olmak üzere birçok toplumsal kuruluşta sorun olan LGBTİ, Türkiye’de de yaygınlaştırılmak isteniyor. Her ay başka bir etkinlikle gündeme gelen LGBTİ hareketini birçok Batı ülkesi destekli STK açık bir şekilde benimsiyor. LGBTİ hastalığını, ‘normal bir durum’ gibi göstererek topluma benimsetmek isteyen birçok kuruluş bu yönde faaliyetlerde bulunuyor. ‘LGBTİ’ propagandası ile özellikle genç dimağlar zehirlenirken, bu duruma üniversite eliyle eşlik edilmesi ise ciddi tepki çekti. ‘Çocuğum trans olursa?’ şeklindeki yönlendirici rehberde, “Bu çok doğal. Senin için ne yapmamı istersin? Daha rahat yaşaması için yurtdışına gönderirim. Onu korurum. Gerekirse onunla giderim. Beden inşa sürecine destek olurum” ifadeleri yer alırken, ‘Çocuğum eşcinsel olursa?’ şeklindeki yönlendirici rehberde ise, “Bu çok doğal” ifadesine yer verildi.

Tahrip aile öncesine yansıdı

Genç yaştaki birçok çocukta yaşanabilecek sorunları normalleştirmek ve bu normalleşme üzerinden toplumun ve ailenin temel yapı taşları ile oynayabilecek şekilde ‘LGBT’ propagandasının üniversite eliyle yapılması tepkilere neden olurken, özellikle son zamanlarda aile üzerinden yürütülen tahrip çalışmalarının aile öncesi sürece de yansıdığı gözler önüne serildi.