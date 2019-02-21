0553 313 94 23

Üniversitede kütüphane veri tabanları kullanıcı eğitimi programları düzenlendi

Prof.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:35
Üniversitede kütüphane veri tabanları kullanıcı eğitimi programları düzenlendi

Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimler İdeal Kültür ve Hiperkitap firmaları tarafından verildi.


Eğitimlere Kütüphaneden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak, İdeal Kültür firmasından Cemal Piri, Hiperkitap firmasından Harun Karakuş, çok sayıda akademisyen, idari personel ve öğrenci katıldı. Eğitimde, araştırmacıların Türkiye’de yayımlanmakta olan her türlü akademik içerikli bilgi kaynaklarına hızlı, kolay ve zamandan bağımsız bir şekilde erişebilmelerini ve eriştikleri bilgilerden etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak olan yerli veri tabanları idealonline ve hiperkitap anlatıldı.


Açılış konuşmasında konuşan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Osman Demir; kullanıcılara ve özellikle öğrencilere kütüphaneciler aracılığıyla ulaşacakları bilginin doğru ve güvenilir bilgi olduğunun çok iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Demir; "Artık bilgi güç değil, doğru bilgi güç! Bu da doğrulanmış, doğruluğu kanıtlanmış, çeşitli hakem ve yayın filtrelerinden geçmiş bilgi kaynaklarıyla mümkün. Üniversitelerin, akademilerin ürettiği bilgi türüne, bu yüzden bilimsel bilgi diyoruz. Esasen bilimin de kıymeti buradan, doğrulanmış ve güvenilir olmasından gelmektedir. Üniversitelerin en temel işlevi bilgi üretmektir. Bu da şüphesiz bilginin depolandığı, işlendiği, kategorilere ayrılıp fişlendiği kitaplar, dergiler, tezler, makaleler, arşivler, veri tabanları yani kütüphaneler sayesinde mümkün olabilir. Nasıl ki dijital çağda yazma, okuma, kaydetme ve bilgiye ulaşma ve bilgiyi yeniden üretme ve bilgiyi yayma kaynaklarımız ve yöntemlerimiz büyük bir hızla değişiyorsa tüm bunların üniversitelerde işlendiği yer olan kütüphaneler de bu değişime ayak uydurmamalı, bu değişime öncülük etmelidir! Nitekim Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle birlikte devletin en yüksek yönetim organizasyonu olan Cumhurbaşkanlığı bünyesinde “Dijital Dönüşüm Ofisi’nin kurulması da artık bu dijitalleşmenin, dijital dönüşümün gerekliliğine işaret etmektedir" dedi.


Demir son olarak; ‘Ülkemizde veri tabanı olarak yerli firmaların önemine vurgu yaparak, İdealonline ve Hiperkitap gibi yerli firmaların çok az olduğunu ve bu firmaların yabancı firmalarla yarışabilmesi için desteklenmesi gerektiğini ve bu firmaların da kendilerini her geçen gün geliştirmesi, gelişen teknolojilerle akademik camiada ses getirecek faaliyetlere imza atması gerektiğini ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:35
  1. kitap
  2. bilim
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ruh sağlığı çalışanları çalıştayda bir araya geldi
    1. Ruh sağlığı çalışanları çalıştayda bir..
    2. Sağlık-Sen’den döner sermaye sistemi..
    3. Prof. Dr. Fuat Sezgin ve islam bilim..
    4. Bülent Yıldırım 1 yıl sonra derbide..
    5. Bangladeş’teki yangın faciasında ölü..
    6. Gençler İçin Osmanlıca Safahat..
    7. Kütahya, kişi başına düşen otomobil..
    8. Estetikte trend Hollywood
    9. FETÖ sanığı eski kaymakam Güntepe'ye..
    10. TSK’dan nefes kesen tatbikat
    11. Adana Demirspor’da Altınordu..
    12. Lisans üstü protokolüyle ilk..
    13. Eski hakim ve savcılara FETÖ'den..
    14. Düzce Üniversitesi Fuat Sezgin yılı
    15. Başkan Palancıoğlu Hunat Çarşısında
    16. "İstihdamı yüzde 5 artırmayı..
    17. Era Avrupa 2019'u "Türkiye yılı" ilan..
    18. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    19. Turgutlu’da şantiye personellerinden..
    20. Başkan Çimen sanayi esnafını ziyaret..
    21. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    22. Op. Dr. Çavuş’tan sağlıklı bir gebelik..
    23. Öğrencilerin istediği spor sahası..
    24. Melih Gökçek'ten çok konuşulacak..
    25. Medya Akademisi eğitimlerine başlıyor
    26. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Bülent..
    27. Hırsızlık zanlısı 6 kişi tutuklandı
    28. "Arap Emrah" lakaplı suç örgütü lideri..
    29. Partisinin politikasını eleştirdi diye..
    30. Göztepe’nin konuğu Trabzonspor
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı