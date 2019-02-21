Üniversitede kütüphane veri tabanları kullanıcı eğitimi programları düzenlendi

Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimler İdeal Kültür ve Hiperkitap firmaları tarafından verildi.

Eğitimlere Kütüphaneden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak, İdeal Kültür firmasından Cemal Piri, Hiperkitap firmasından Harun Karakuş, çok sayıda akademisyen, idari personel ve öğrenci katıldı. Eğitimde, araştırmacıların Türkiye’de yayımlanmakta olan her türlü akademik içerikli bilgi kaynaklarına hızlı, kolay ve zamandan bağımsız bir şekilde erişebilmelerini ve eriştikleri bilgilerden etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak olan yerli veri tabanları idealonline ve hiperkitap anlatıldı.

Açılış konuşmasında konuşan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Osman Demir; kullanıcılara ve özellikle öğrencilere kütüphaneciler aracılığıyla ulaşacakları bilginin doğru ve güvenilir bilgi olduğunun çok iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Demir; "Artık bilgi güç değil, doğru bilgi güç! Bu da doğrulanmış, doğruluğu kanıtlanmış, çeşitli hakem ve yayın filtrelerinden geçmiş bilgi kaynaklarıyla mümkün. Üniversitelerin, akademilerin ürettiği bilgi türüne, bu yüzden bilimsel bilgi diyoruz. Esasen bilimin de kıymeti buradan, doğrulanmış ve güvenilir olmasından gelmektedir. Üniversitelerin en temel işlevi bilgi üretmektir. Bu da şüphesiz bilginin depolandığı, işlendiği, kategorilere ayrılıp fişlendiği kitaplar, dergiler, tezler, makaleler, arşivler, veri tabanları yani kütüphaneler sayesinde mümkün olabilir. Nasıl ki dijital çağda yazma, okuma, kaydetme ve bilgiye ulaşma ve bilgiyi yeniden üretme ve bilgiyi yayma kaynaklarımız ve yöntemlerimiz büyük bir hızla değişiyorsa tüm bunların üniversitelerde işlendiği yer olan kütüphaneler de bu değişime ayak uydurmamalı, bu değişime öncülük etmelidir! Nitekim Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle birlikte devletin en yüksek yönetim organizasyonu olan Cumhurbaşkanlığı bünyesinde “Dijital Dönüşüm Ofisi’nin kurulması da artık bu dijitalleşmenin, dijital dönüşümün gerekliliğine işaret etmektedir" dedi.

Demir son olarak; ‘Ülkemizde veri tabanı olarak yerli firmaların önemine vurgu yaparak, İdealonline ve Hiperkitap gibi yerli firmaların çok az olduğunu ve bu firmaların yabancı firmalarla yarışabilmesi için desteklenmesi gerektiğini ve bu firmaların da kendilerini her geçen gün geliştirmesi, gelişen teknolojilerle akademik camiada ses getirecek faaliyetlere imza atması gerektiğini ifade etti.