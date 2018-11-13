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Üniversitede korkutan yangın! Fotokopi makinesi alev aldı

Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) meydana gelen yangın nedeniyle maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

13 Kasım 2018 Salı 00:39
Üniversitede korkutan yangın! Fotokopi makinesi alev aldı

Alınan bilgiye göre, Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi'nde bulunan Orman Fakültesi'nin sekreterlik bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fakültede ders çalışan öğrenciler, durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Bu sırada fakültede bulunan öğrenciler de fakülte dışına çıkarak çalışmaları izledi.

İtfaiye ekiplerinin, yangının fotokopi makinesinden kaynaklandığını tahmin ettiği belirtildi.

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 00:39
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