Üniversitede dehşet! Hocasını bıçak ve silahla öldürdü

Alınan bilgiye göre, Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsünde bulunan Hukuk Fakültesinde sınavda kopya çekmeyle ilgili hakkında tutanak tutulmasına kızan öğrenci Hasan İsmail H. ve araştırma görevlisi Ceren Damar (34) arasında tartışma yaşandı.

Hasan İsmail D., araştırma görevlisi Ceren Damar'ı hem bıçak hem de silahla yaraladı.

Ceren Damar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan saldırgan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.