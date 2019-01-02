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Üniversitede dehşet! Hocasını bıçak ve silahla öldürdü

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., araştırma görevlisi Ceren Damar'ı okulda silah ve bıçakla canice öldürdü.

02 Ocak 2019 Çarşamba 19:00
Üniversitede dehşet! Hocasını bıçak ve silahla öldürdü

Alınan bilgiye göre, Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsünde bulunan Hukuk Fakültesinde sınavda kopya çekmeyle ilgili hakkında tutanak tutulmasına kızan öğrenci Hasan İsmail H. ve araştırma görevlisi Ceren Damar (34) arasında tartışma yaşandı.

Hasan İsmail D., araştırma görevlisi Ceren Damar'ı hem bıçak hem de silahla yaraladı.

Ceren Damar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan saldırgan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 19:00
  1. Ceren Damar
  2. Çankaya Üniversitesi

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  • kazım çobanderelikazım çobandereli14 dk önce
    bu gibi haberlerReis'e de aktarılmalı ve cezalar arttırılmalıdır.İdam cezasıiçin referandum yapılmalıdır.

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