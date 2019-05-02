Üniversitede bahar coşkusu devam ediyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde bahar şenlikleri tüm coşkusu ile devam ediyor. Şenliklerin üçüncü günü sponsorlu aktiviteler, birbirinden

eğlenceli yarışmalar ve DJ performansları ile başladı.Doğukan Alsay’ın sunumuyla zenginleşen şenlik programında öğrenciler, karaoke yarışmasıyla doyasıya eğlendi. Ardından başarılı grup YARABAND sahne aldı. YARABAND sahne performansı ve şarkıları ile dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Bahar şenliği coşkusu saat 21.00’da RETROBÜS ile devam etti. RETROBÜS’ün seslendirdiği birbirinden güzel parçalar ile öğrenciler finaller öncesi stres attı.Coşkulu geçen konser, gece geç saatlere kadar devam etti.