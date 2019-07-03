Üniversite yolunda yeniliklere açık olan adaylara dijital sunumlu tercih dönemi

Üniversitelerde mezuniyet törenleriyle uğurlanan yüz binlerce öğrencinin yerine gelecek olan adaylar için heyecanlı günler yaklaşıyor. 18 Temmuz’da açıklanacak olan sınav sonuçlarından önce tercih kılavuzunu yayınlayan ÖSYM, kontenjanlarda da titiz davrandı ve gerekli gördüğü kadarıyla artırıma gitti. Adaylardan bazıları ise üniversitelerin tanıtım yağmuruna karşı bu yıl farklı metotlar deneyerek tercih yapacak. Bu uygulamalardan birisi de dijital mentörlerin rol alacağı ve küresel bir sosyal ağ olarak kurgulanan ‘’PeerBie’’in bir markası olan ’’PeerBie Üniversitem” olacak.

Deneyimi yaşayanlar anlatıyor

Aday öğrenciler oluşturulan özel bir ağ (network) sayesinde dijital mentörlerle iletişime geçip, kendisi için en doğru seçimi yapmasını sağlayacak bilgilere erişecek. Uygulama, sahip olduğu özel ağ üzerinden, aday öğrenciler için sahip olmak istedikleri tüm bilgileri, o üniversitede okuyan deneyimli öğrencilerden birebir öğrenmelerini sağlıyor. PeerBie Üniversite temsilcilerinden oluşan “mentör öğrenci” sistemi ile aday öğrencilere tercih etmeyi düşündükleri üniversiteler hakkında kesintisiz iletişim deneyimi sunuyor. Uygulama içerisinde okulun konumu, nerede ikamet etmesi gerektiği, yemek, ulaşım imkânları ve eğitim uygulamaları gibi bilgiler yer alacak. Bilgilerin en doğru kaynağı olarak seçilen ve söz konusu okulu tecrübe edenlerden oluşan ağ sayesinde hedeflenen tercihlerin isabetli seçimi sağlanmış olacak. Üniversite öğrencileri arasında hızlı bir şekilde yaygınlaşan “PeerBie Üniversitem”, Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerin şu an okuyan öğrencilerinden PeerBie kriterlerine dayanarak “temsilciler” atıyor. Bu temsilciler “mentor”lük görevi altında, hem aday öğrenciler hem de mevcut öğrencilerle öğrencilerin ihtiyaç duydukları tüm bilgiler ve başlıklar altında kesintisiz iletişim ve bilgi akışının sürmesini sağlıyor. Uygulama, üniversitenin sosyal imkânlarından staj olanaklarına, yemekhanenin durumundan öğretim görevlilerinin derslerine kadar birçok bilgiye anında erişilmesini sağlıyor.

Avantajları saymakla bitmiyor

Uygulama öğrencilerin “yurt, yemekhane, ders notları, öğretim görevlileri, ders başlıkları” gibi tüm segmentlerde konuşma başlıkları açılmasına izin veriyor. Örneğin “öğrenci yurtları” özelliği ile üniversite yakınındaki yurtlar bulunabiliyor, geçmişte veya hâlâ o yurtta yaşayan öğrencilerin deneyimleri öğrenilebiliyor. Öğrenciler “etkinlik” yapma özelliği sayesinde, tercih için düşündükleri üniversitelerin “tercih ve tanıtım” günlerini yakından takip edebiliyor. Ağın en önemli özelliklerinden birisi de, adaylara kişisel verileri koruma kanunu çerçevesinde, güvenli ve ücretsiz bir kullanım sağlaması olarak öne çıkıyor.