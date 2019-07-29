Üniversite tercihlerinde son gün ne zaman? YKS tercihleri

YKS tercihleri devam ediyor. Üniversite tercihlerinde son gün ne zaman? Üniversite hayali kuran yüz binlerce öğrenci tercih işlemlerini yapmaya devam ediyor. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Üniversite tercihlerinde son gün ne zaman?

YKS tercih sonuçları ne zaman sonuçlanacak?

YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak tercih sonuçlarının açıklanma tarihi belli olduğunda haberimizin içinde yer alacak.

Üniversite tercihleri ne zaman bitecek?

23 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci, 29 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak.