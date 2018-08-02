Üniversite tercihlerinde puan mı yoksa başarı sıralamasına mı bakılacak? Üniversite tercihlerinde kaç tercih hakkı var?

YKS TYT puan türünden 150 ve 180 puan üzeri alan üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos’ta yapılacak. Peki 24 üniversite tercihi hattı bulunan adaylar, üniversite tercihlerinde puan mı yoksa başarı sıralamasına mı dikkat etmeli?

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ÖSYM YSK TYT ve AYT sınav sonuçlarını açıkladı. Üniversite öğrencisi adaylarını şimdi tercih maratonu bekliyor. YKS TYT puan türünden 150 ve 180 puan üzeri alan üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos’ta yapılacak. ÖSYM tarafından "2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu" yayımlandı. Kılavuza göre, 2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercih yapacak. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır.

2018-TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, 2018-Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar yükseköğretim programlarını tercih edecekler. Adaylar, kılavuzdaki tercih yapma haklarının bulunduğu programların kod ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacak.

-Tercihlerde en çok dikkat etmeniz gereken şey ÖSYS puanınız değil puana göre aldığınız sıralama. Çünkü üniversiteler öğrenci alırken puanla değil sıralamaya göre öğrenci alıyor. Mutlaka ÖSYM'nin yayınladığı üniversite tercih kılavuzuna göz atmalısınız. Tercihlerinize başlamadan önce sıralamanızın altında kalan üniversiteleri yazmalısınız. 24 tercih hakkınız var.

- İlk tercihlerinizi puanınızdan yüksek sıralamanızdan düşük üniversitelerden yana kullanın. Mesela dereceniz 85 binlerdeyse ilk tercihlerinizi 60-65 bin sıralamasından alan bölümlerden yana kullanın. İlk dört veya beş tercihinizi buna göre kullanabilirsiniz. Daha sonra yapacağınız tercihlerde ise puanınıza çok yakın veya eşdeğer bölümleri tercih edin.

- Bundan sonra yapacağınız tercihleri de derecenizin üstünde olan bölümler için kullanın. Yani 85 bin derecesindeyseniz ilk 90, 95, 100 bin ve üzeri bölümleri tercih edebilir. Buradaki amaç da sıralamaların yükseleceğini hesaba katmaktır. Sıralamalar yükselirse sizin almış olduğunuz 85 bin derecesi bu üst derecelere eşit olacağından yine açıkta kalmayacaksınız.

- Yerleştirme, merkezi olarak yapıldığından ve yerleşme oranı çok düşük olduğundan, tercihlerinizi, minimum puan açısından, kendi TYT YKS puanlarınızın +/- 15; başarı sırasının yarısı kadar alt; 2 katı kadar üst aralıktan olmasına dikkat edin.

- İstenmeyen bir yükseköğretim programına tercihler arasında ne olursa olsun yer vermeyin. Daha çok istenen bir yükseköğretim programı, salt yüzdelik dilim, minimum puan ya da başka bir nedenden ötürü daha az istenen bir programın altına alınmamalıdır. Kimilerince sanal olarak oluşturulan "ölü ya da hasta tercih" kavramları gerçek değildir.