Üniversite tercihlerinde nelere dikkat edilmeli? YKS tercih püf noktaları

YKS’de ter döken milyonlarca öğrenci puanlarını öğrendi, sıra tercih yapmaya geldi. Sınav maratonunu geride bırakan öğrenciler üniversite tercih işlemleri sürecinde. Tercih işlemleri dün itibariyle başladı. Üniversite ve bölüm tercihi, aynı zamanda meslek seçimini belirleyen önemli bir aşama. Seçeceğiniz üniversitenin sahip olduğu olanaklar ve sizi mesleğe hazırlarken ne tür ayrıcalıklar tanıdığı konusu, tercihinizi belirlerken dikkate almanız gereken en önemli konular. Peki üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli?

Uygulamalı eğitim veren araştırma üniversitesi

Teorik dersler okuduğunuz bölüm ve mesleğiniz hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar. Ancak özellikle mezun olduktan sonra sizi mesleğinize ve sektöre hazırlayan sürecin altyapısı uygulamalı eğitimde atılır. Uygulamalı eğitimi, geniş olanaklarla en kapsamlı şekilde almak için seçtiğiniz üniversitenin bir araştırma üniversitesi olması önemlidir. Bunun yanında, üniversiteye ait laboratuvarların aktif olarak kullanılması ve üniversitenin size okul dışında da farklı uygulamalı eğitim seçenekleri sunuyor olması da dikkat etmeniz gereken diğer kriterler arasındadır. Özellikle öğrencilerin tercihlerinde sektör ile iç içe olan Üniversitelerin seçimi mesleğe aktif şekilde hazırlanma açısından çok önemlidir.

Üniversitenin sanayi ve sektörlerle kurduğu iş birliği imkânı

Uygulamalı eğitimin bir diğer olmazsa olmazı da sektörel deneyimdir. Çünkü, mesleğinizin bağlı bulunduğu sektörle ne kadar erken tanışırsanız, kariyer planlaması ve hedefler gibi geleceğinizi şekillendirecek konularda o kadar erken yol alma şansı elde edersiniz. Üniversiteniz size, iş birliği içinde olduğu şirketlerde ve anlaşmalı fabrikalarda eğitim hayatınız süresince ve sonrasında iş ve staj imkanları sunuyorsa, bu önemli ayrıcalığı mutlaka değerlendirmelisiniz.

Deneyimli akademik kadro

Akademik eğitiminizi nasıl aldığınız kadar kimden aldığınız da önemlidir. Konusunda uzman, çağdaş eğitim metotlarını benimsemiş, yeterli deneyime sahip ve hem eğitimini aldığınız bölümün derslerinde hem de kişisel gelişiminizde size artı değerler sunan bir akademik kadro, eğitim hayatınız boyunca en büyük desteğiniz olacaktır. Akademik kadroları incelerken akademisyenlerin ulusal ve uluslararası başarılarının yanı sıra kendi AR-GE ve proje çalışmalarına hangi oranda öğrencilerini de dahil ettikleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Modern, bilimsel, teknolojik altyapı

Eğitimin olmazsa olmazlarından bir tanesi de modern, bilimsel, teknolojik altyapı olanaklarını öğrencilerine sunmuş olmasıdır. Öğrencinin çağın gereklerine göre eğitim alması, sürekli yenilenen ve geliştirilen alt yapı olanakları ile mümkün olmaktadır. Ayrıca eğitimini üniversite kampüslerinin dışına örneğin Teknoparklara, farklı ARGE merkezlerine taşıyabilen ve öğrencilerine oralarda imkân sunabilen üniversiteler bir adım daha önde tercih edilmelidir.

Öğrenci kulüpleri, sosyal ve kültürel etkinlikler

Öğrencilerin üniversite yaşamları sadece eğitim-öğretimden oluşmamalıdır. Üniversiteler öğrencilerine sosyal ve kültürel olanaklar sunarak onların yetişmelerine katkı sağlamalıdırlar. Üniversitelerin bu alanda neler yaptıkları, öğrencilere hangi imkanları sundukları mutlaka araştırılmalıdır.

Aktif olarak faaliyette bulunan öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen etkinlikler, farkındalık yaratacak sosyal sorumluluk projeleri, eğitimler, seminerler, geziler ve konserler, o üniversitede okuyan öğrencilerin kampüs hayatında aktif bir şekilde yer almalarına olanak sağlar.

Öğrenim süresi boyunca kapsamlı ve kesintisiz burslar

Özellikle bir vakıf üniversitesi tercih edecek öğrenciler burs imkanlarını mutlaka ayrıntılı bir şekilde araştırmalıdır. Seçeceğiniz üniversite, lisans ya da ön lisans programlarında öğrencilerine, öğrenimleri boyunca kesintisiz burs imkânı sağlıyor mu? Bunun yanı sıra öğrencilerine Tercih İndirimi, Şehit ve Gazi Bursu, Akademik Başarı Bursu gibi kapsamlı burslardan faydalanma imkânı sunuyor mu?

Merkezi yerleşkeler ve kolay ulaşım

Özellikle İstanbul koşullarında yerleşkelerin konumu ve ulaşılabilirliği büyük önem taşımaktadır. İstanbul'un kalbine açılan merkezi semtlerde yer alacak kampüsler sayesinde öğrenciler hem kolay ulaşım imkanı bulabilir hem de eğitim ve sosyal hayatı iç içe yaşama imkanı bulur.

Toplu taşıma, özellikle de Metro ile ulaşımın kolay olduğu yerleşkeler incelenmelidir.

Yurt dışında eğitim fırsatı

Bir üniversitenin uluslararası alandaki yeri, sahip olduğu yabancı öğrencilerle ve değişim programları ile yurt dışına gönderdiği öğrenci sayısı ile doğru orantılıdır. Tercih edeceğiniz üniversitenin Polonya, Makedonya, Yunanistan, Portekiz, İtalya gibi pek çok ülkeye öğrenci gönderen ve bu ülkelerden öğrencileri ağırlayan bir üniversite olması, o üniversitenin uluslararası alanda bilinen bir dünya üniversitesi olduğunu kanıtlar. Bununla birlikte Danimarka, ABD, Çin ve İngiltere gibi pek çok ülkenin üniversiteleriyle ortalık, iş birliği ve bilimsel değişim konularında yapılan anlaşmalar, o üniversiteye dünya ölçeğinde bir prestij kazandırırken öğrencilere ise aktif olarak dünyanın her yerinde eğitim alma imkânı sunmaktadır.