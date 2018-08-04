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Hukuk sıralama üniversite tercihleri YÖK YKS tercih hukuk başarı sıralaması ve taban puanları

YÖK Hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp ve öğretmenlik programlarının başarı sırası sınırlamalarını genişletti. Peki hukuk başarı sırası ne oldu?

04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:06
Hukuk sıralama üniversite tercihleri YÖK YKS tercih hukuk başarı sıralaması ve taban puanları

YÖK Hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp ve öğretmenlik programlarının başarı sırası sınırlamalarını genişletti. Peki hukuk başarı sırası ne oldu?

Yükseköğretim Kurulu'nca, Hukuk programları, Mühendislik programları, Mimarlık programları, Tıp programları ve Öğretmenlik programlarının başarı sırası sınırlamalarının genişletilmesine karar verildi. Hukuk programları - En düşük 190 bininci (190.000), Mevcut durumda tıp fakültesini tercih edebilmek için 40 bin, hukuk için 150 bin, mimarlık için 200 bin, öğretmenlik için 240 bin ve mühendislik için 250 bin başarı sıralamasının içinde yer almak gerekiyor.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, bazı üniversite programlarının başarı sırası sınırlamalarının genişletilmesine karar verildiği bildirildi. Yükseköğretimde eğitim-öğretimin niteliğinin artırılması amacıyla düzenlemeler yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda meslek icrasına yönelik bazı programlara öğrenci kabulünde "başarı sırasına göre sınırlama" uygulamasının başlatıldığı ve geçen yıllarda tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık ile öğretmenlik programlarında başarı sırası sınırlarının belirlendiği duyruldu. Üniversite tercihleri 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:06
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