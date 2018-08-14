Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2018?

ÖSYM YKS sonuçlarını 31 Temmuz’da açıkladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adayları 7-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yaptı. Şimdi adaylar üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki Üniversite tercih sonuçlarını ÖSYM ne zaman açıklayacak? Üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çerçevesinde üniversite tercihleri 7 Ağustos tarihinde başlamıştı. Üniversite tercihi yapacak adaylar, üniversite tercihlerinde son gün 14 Ağustos Salı. Üniversite tercihlerini adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle saat 14 Ağustos Salı günü saat 23.59'a kadar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapabilecek.

Üniversite tercihlerinin sona ermesiyle birlikte adayları bu kez de ÖSYM üniversite tercih yerleştirme sonuçlarının heyecanı bekliyor olacak. Adaylar,üniversite tercihlerini yapabilmek için 2018 YKS kapsamında tercih yapabilmek için ÖSYM’nin belirlediği barajı geçmek gerekiyor. İki yıllık önlisans programlarından tercih yapacak adaylar ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girip 150 ve üzerinde puan alması gerekiyor. TYT’ye katılmayan veya puanı 150’nin altında olanlar ise tercih yapma hakkına sahip değil. Adaylar üniversite tercihleri için toplam 24 tercih hakkı bulunuyor.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Peki üniversite tercihlerini tamamlayan adaylar 2018 üniversite yerleştirme tercih sonuçlarını ne zaman öğrenebilecek? Üniversite Yerleştirme sonuçları 31 Temmuz’da https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden ilgili adaylara duyurulacak. ÖSYM tarafından üniversite tercih yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında alınacak. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekiyor. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.