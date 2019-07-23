YKS tercih işlemleri ÖSYM bugün açıklamasının ardından erişime açıldı. Üniversite sınavına giren adaylar için tercih heyecanı başlıyor. Tercihlerini yaparken yayınlanan tercih kılavuzundan ve YÖK Atlas tercih robotundan faydalanıyorlar. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden bireysel olarak yapacaklar. Peki Üniversite tercih işlemleri ne zaman bitecek? YKS 2019 tercih işlemleri

5-16 Haziran tarihinde binlerce adayın ter döktüğü YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. YKS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağını merak eden adaylar için ise geri sayım başladı. Kendileri için en uygun kariyer planı yapan ve hayalindeki üniversiteye gitmek için çabalayan adaylar için bugün başlayan YKS tercihleri ne zaman sona erecek?

Üniversite tercih işlemleri ne zaman bitecek?

2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.

YKS TERCİH KILAVUZU

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Yerleştirme sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.