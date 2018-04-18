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Üniversite sınavı ne zaman? Seçim gününe denk geliyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçimle ilgili açıklaması gündeme bomba gibi düştü. 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerse üniversite sınavına denk geliyor. Peki şimdi ne olacak?

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:31
Üniversite sınavı ne zaman? Seçim gününe denk geliyor mu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “erken seçim” yapılması yönündeki çağrısının ardından, bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda toplandı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı ve erken seçim kararı alındığını açıkladı. Erdoğan erken seçimin 24 Haziran 2018’de yapılacağını açıkladı.

YKS İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Ancak aynı gün ÖSYM’nin sınav takvimine göre, o gün üniversite giriş sınavı olacak. Konuyla ilgili Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) açıklama yaptı.

YÖK konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “YKS tarihiyle ilgili açıklama yapacağız” dedi.

ÖSYM ACİL OLARAK TOPLANDI

Yaklaşık 2.5 milyon kişinin girdiği üniversite sınavının tarihinin erken seçim nedeniyle değiştirilmesi bekleniyor. ÖSYM acil olarak toplandı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 16:31
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