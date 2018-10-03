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Üniversite sınavı kaldırılıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite sistemine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 13:09
Üniversite sınavı kaldırılıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite sistemine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada şunları söyledi: ”Yüksek öğretimdeki okullaşma oranı yüzde 14'leri o zamanlar ancak yakalayabilmişti, bugün bu oran yüzde 40'ın üzerindedir. Üniversiteye giriş sınavı da basitleştirilerek öğrencilerimizin üzerindeki  yük azaltıldı. Dersane sistemini tamamen ortadan kaldırdık. Hedefimiz öğrencilerimizin okullarındaki dersleri dışında her hangi bir kurum ve kişiden destek almadan üniversiteye girebileceği bir sistemi kurmak ve oturtmaktır."

 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 13:09
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