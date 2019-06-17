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Üniversite sınavı Bozüyük’te de yapılmalı

Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği Başkanı Celali Yılmaz, sınav sürecinde yaşanan sıkıntıları dile getirerek üniversite sınavlarının Bozüyük’te de yapılması gerektiğini söyledi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:08
Üniversite sınavı Bozüyük’te de yapılmalı

Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği Başkanı Celali Yılmaz, sınav sürecinde yaşanan sıkıntıları dile getirerek üniversite sınavlarının Bozüyük’te de yapılması gerektiğini söyledi.


Yılmaz, ülke genelinde büyük ilçelerde sınavların yapıldığını Bozüyük’ün de konum, öğrenci ve öğretmen kapasitesiyle sınavın düzenlenmesi için gerekli yeterliliğe sahip olduğunu kaydetti. Celali Yılmaz, açıklamasında, “Üniversite sınavı Bozüyük’te de yapılmalı. Hafta sonu sınavlarda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde görevliydim. Sınav çıkışı üniversiteden şehir merkezine 45 dakikada gelebildik. Bu üniversite sınavında da gördük ki Bozüyüklü öğrenci ve öğretmenler sınava girmek ve sınavda görev alabilmek için Bilecik ve Eskişehir’e aktı. Petrolü olmayan ülkemizin; benzin, zaman ve emek yönünden tasarruf edebilmesi için ülkemizde büyük ilçelerin bazılarında yapılan bu sınav ilçemizde de yapılmalıdır. Pazaryeri’nde ikamet eden öğrenci ve öğretmenlerin de ilçemizi tercih edeceği göz önünde bulundurulursa yaklaşık 2 bin 500 öğrenci ve öğretmenin Bozüyük’te sınava katılacağı görülmektedir. Bozüyük bu sınavları rahatlıkla düzenleyebilecek kapasitede ve yeterliliktedir. Bu konunun gerekli mercilere iletilmesi ve kamuoyu oluşturulması için yerel yönetimimizi, Kent Konseyini diğer STK’lar ve Ticaret Odasını konuya duyarlı tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:08
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