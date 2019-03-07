Üniversite sanayi iş birliğinde dev adım

Ege Üniversitesi (EÜ)’nde, üniversite-sanayi iş birliği stratejisinde önemli bir aşama sağlanırken, bu kapsamda EÜ akademisyenleri ve sanayicinin ortak çalışma olanaklarını artırmak, üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarının güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla, MÜSİAD Milli ve Yerli Üst Kurulu organizatörlüğünde, MÜSİAD ile EÜ arasında işbirliği protokolü imzaladı.

Ege Üniversitesi (EÜ) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasında önemli bir protokol imzalandı. EÜ akademisyenleri ve sanayicinin ortak çalışma olanaklarını artırmak, üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarının güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla imzalanan protokol törenine; EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, EÜ rektör yardımcıları, dekanlar, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri, MÜSİAD şube başkanları, üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Rektör Budak ile Başkan Kaan arasında imzalanan protokolle, üniversite ve sanayicinin birlikte çalışarak topluma ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor. EÜ’nün 63 yıllık bilgi birikimiyle Türkiye’de 206 üniversite arasında 4’üncü sırada yer aldığını hatırlatan Rektör Budak, "10 yıl içinde ise dünyada ilk 300’e girmeyi amaçlıyoruz. Güçlü akademik kadromuz ile sanayiyi bir araya getirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. MÜSİAD ile yaptığımız işbirliği üniversitemiz ve ülkemiz için çok önemli bir adım. Çalışmalarımızı ülkemizin geleceği için geliştirerek topluma ve devletimize katkı sağlamalıyız" dedi.

Dünyada acımasız bir rekabet olduğunu vurgulayan Budak, "Bu rekabette; eğitim, bilim ve fen ile başarılı olabiliriz. Birlikten kuvvet doğar ilkesiyle üniversitemizi ileri noktalara getirdik. Kimya, petro kimya, endüstriyel tarım bitkileri ve su ürünleri alanlarında yaptığımız bu işbirliği ile ekonomik anlamda devletimize de katkı sağlayacağız. Sanayi ile akademi birlikte projeler üretmeye devam edecek. Devletimizin öncelik verdiği alanlarda ekonomimizi destekleyecek çalışmalar yaparak daha güçlü olacağız" değerlendirmesinde bulundu.







"Bu iş birliği için çok heyecanlıyız"

MÜSİAD hakkında bilgi veren Genel Başkan Abdurrahman Kaan da, MÜSİAD’ın 11 bin üyesi ve 60 bine yakın işletmesiyle yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye istihdam sağlayan bir yapı olduğunu vurguladı. Kaan, MÜSİAD’ın yurt içinde 87, yurt dışında 93 ülkede 223 farkı noktadaki teşkilat ağıyla Türkiye’nin en güçlü, en büyük ve en yaygın Sivil Toplum Kuruluşu ve küresel sermaye platformu olduğunu kaydetti.

MÜSİAD’ın bilişimden eğitime, enerjiden hizmet sektörüne kadar, geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiğinin altını çizen Kaan, "Geniş çerçeveli üye profilimiz bize ülke ekonomisinde rol oynayan tüm sektörlere hâkim olabilme ve sorunlara çözüm üretebilme fırsatı veriyor. Bu bağlamda, Ege Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz protokolün, üniversite-sanayi iş birliği çalışmaları kapsamında önemli bir adım olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, "Ege Üniversitesi ile ilk defa yaptığımız bu iş birliği için çok heyecanlıyız. Akademi ve iş dünyasının güç birliği yaparak ortak güç oluşturması çok önemli. Harekette birlik olmazsa fikirdeki birlik anlamsızdır. Fikirlerimizle birlikte harekete de geçiyoruz. Akademik çalışma ve bilimin gücünü tecrübeyle bir araya getirmek amacıyla bu yolculuğa çıktık. Ege Üniversitesi ile işbirliğimizde kimya ve su ürünleri ile endüstriyel tarım üzerine ortak çalışmalar yapacağız. Ege Üniversitesi gibi köklü bir üniversite ile protokol imzaladığımız için mutluyuz” dedi.