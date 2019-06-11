Üniversite personeli bayramlaşma töreninde buluştu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademik ve idari personeli Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.11 Haziran 2019 Salı 13:14
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademik ve idari personeli Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.
Üniversite personel yemekhanesinde gerçekleşen törende, Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş ve eşi Selma Taş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurgül Özbay, Prof. Dr. Hanife Mut ve Prof. Dr. Harun Mindivan ile Genel Sekreter Alper Yıldırım katıldı. Bayramlaşma sonrası verilen ikramın ardından program sona erdi.
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