Üniversite personel alımı 2019 hangi üniversite personel alacak

Üniversite akademik personel alımları 2019 son dakika araştırılıyor. Devlet Personel Başkanlığı üniversitelerin 2019 akademik personel alımlarına ilişkin ilanları yayınladı. Üniversite personel alımı 2019 ilanları üniversite sözleşmeli personel alımlarına göre hangi üniversite ne kadar ve hangi şartlarda personel alımı yapacağı araştırılıyor. Süleyman Demirel Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademik, İzmir Demokrasi Üniversitesi akademik personel alım ilanı son dakika. İşte üniversite personel alımı 2019 sözleşmeli ve akademik personel alım son dakika ilanları…

Süleyman Demirel Üniversitesi 10 akademik personel alımı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi akademik personel alım ilanı, Karabük Üniversitesi akademik personel alımları, Artvin Çoruh Üniversitesi personel alımları 2019, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademik personel alımları 2019, İzmir Demokrasi Üniversitesi akademik personel alım ilanı son dakika, Atatürk Üniversitesi akademik personel alımları 2019 başvuru şartları, Gümüşhane Üniversitesi, Marmara Üniversitesi akademik ve sözleşmeli personel alım ilanları Devlet Personel Başkanlığı üniversite 2019 alım ilanları sayfası…

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm, anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri ( lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) ve Yurt dışında alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.”

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

1.Başvuru Formu

2.Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet)

3.Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Esaslarının “Profesör Kadrosuna Başvurabilmek İçin Gerekli Asgari Koşullar" tablosunun bizzat aday tarafından çalışmalarının tabloya detaylı bir şekilde doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir.

4.Başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 6 (altı) nüshasını elektronik ortamda (flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

1. Başvuru Formu

2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet)

3. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Esaslarının “Doçentlik Kadrosuna Başvurabilmek İçin Gerekli Asgari Koşullar" tablosunun bizzat aday tarafından çalışmalarının tabloya detaylı bir şekilde doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir.

4. Başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 4 (dört) nüshasını elektronik ortamda (flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

1. Başvuru Formu

2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet)

3. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Esaslarının “Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvurabilmek İçin Gerekli Asgari Koşullar" tablosunun bizzat aday tarafından çalışmalarının tabloya detaylı bir şekilde doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir.

4. Başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 4 (dört) nüshasını elektronik ortamda (flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Meslek Yüksekokullarına alınacak Doktor Öğretim Üyesi adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birime başvurmaları gerekmektedir

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu", "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi",

"Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nin ilgili

maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretlerini, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm, anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili akademik birime; Adayların, 06/03/2019 ilan tarihi itibari ile 15 (on beş) gün içerisinde (20/03/2019 tarihi mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Kamu alımları için tıklayınız