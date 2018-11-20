Üniversite öğretim görevlisi olmak isteyenler, üniversite öğretim görevlisi alım ilanlarını araştırmakta. Türkiye’nin çeşitli üniversiteleri verdikleri ilanlarla personel açığını kapatmak için üniversite öğretim görevlisi alımları yapmakta. Peki üniversite öğretim görevlisi alımı yapan üniversiteler hangileri? Hangi üniversite öğretim görevlisi alımı yapıyor? İşte üniversite öğretim görevlisi başvuruları…

TED Üniversitesi öğretim görevlisi alımı

TED Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı ilanına göre, TED Üniversitesi 9 öğretim üyesi alımı yapacak. TED Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusunda son tarih 4 Aralık. TED Üniversitesi öğretim görevlisi başvuru şartları ise, Başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini (yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen dersler ve yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalışmalarının listesini, yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarışma ve ödül jürisi üyeliği vb... diğer faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Beykent Üniversitesi öğretim görevlisi alımı

Öğretim görevlisi alımı yapacak bir diğer üniversite ise Beykent Üniversitesi. Beykent Üniversitesi 9 öğretim görevlisi alımı yapacak. Bu üniversitenin personel alım ilanına başvuru tarihi ise 20 Aralık’ta başlayacak. Son başvuru tarihi ise 5 Aralık.

Beykent Üniversitesi öğretim görevlisi alım şartları

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi personel alım ilanı

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına 31 Araştırma Görevlisi alımı yapacak. Başvuru tarihi ise 19 Kasım 3 Aralık tarihleri arasında yapılacaktır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 25 Sözleşmeli Hemşire alımı yapacak. Ondokuz Mayıs Üniversite sözleşmeli hemşirelik başvurusu için aranan şartlar ise, Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemsirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak. Bu ilana başvurular 19 Kasım 4 Aralık tarihleri arasında yapılacaktır.

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